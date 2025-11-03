Scream-Maske: Räuber lauern Frau bei Müllinsel auf

Szenen wie im Gruselfilm spielten sich am Sonntagabend im Tiroler Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) ab: Eine 31-jährige Frau wurde vor einem Wohnhaus im Bereich der Müllinsel von zwei Räubern aufgelauert. Einer davon war vermummt – mit einer Scream-Maske, bekannt aus der US-Filmreihe. Das Opfer setzte sich trotz der Horror-Szenen zur Wehr und konnte die Täter in die Flucht schlagen.
Die 31-jährige Einheimische hatte ihr Auto vor dem Wohnhaus in Wattens abgestellt, um ein paar Sachen in ihre Wohnung im zweiten Stock zu tragen. Zum Schluss fehlte nur noch ihre Handtasche. Als sie diese gegen 18.10 Uhr aus dem Pkw holen wollte, tauchten im Bereich der Müllinsel plötzlich zwei vermummte männliche Personen auf. Einer davon trug eine Scream-Maske!
Nachdem sie die Herausgabe der Handtasche verweigert hatte, packte sie der mit der Scream-Maske vermummte Täter am linken Oberarm.
Die Ermittler
Nach Gegenwehr die Flucht ergriffen
„Einer der Täter forderte die Frau auf, ihm die Tasche zu geben. Nachdem sie dies verweigert hatte, packte sie der zweite, mit der Scream-Maske vermummte Täter am linken Oberarm“, heißt es vonseiten der Polizei. Das Opfer habe sich jedoch derart gewehrt, dass die Räuber von ihr abließen und über die Josef-Speckbacher-Straße in Richtung Westen flüchteten.
Polizei erst eine Stunde später alarmiert
Nach dem versuchten Raub verständigte die 31-Jährige zunächst ihre Mutter. Diese kam sofort zu ihrer Tochter und suchte erfolglos die Umgebung ab. Erst eine Stunde später sei die Polizei alarmiert. Diese konnte die Täter ebenfalls nicht mehr finden. „Das Opfer wurde bei der Auseinandersetzung verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung“, so die Ermittler weiter.
Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Wattens unter der Telefonnummer: 059 133/7128.
