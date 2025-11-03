Scream-Maske: Räuber lauern Frau bei Müllinsel auf

Polizei erst eine Stunde später alarmiert

Nach dem versuchten Raub verständigte die 31-Jährige zunächst ihre Mutter. Diese kam sofort zu ihrer Tochter und suchte erfolglos die Umgebung ab. Erst eine Stunde später sei die Polizei alarmiert. Diese konnte die Täter ebenfalls nicht mehr finden. „Das Opfer wurde bei der Auseinandersetzung verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung“, so die Ermittler weiter.