Vertrauen in Österreichs Medien ist angeknackst

Eine große Rolle spielt dabei auch die Unabhängigkeit von Medien. Nur ein Viertel der Befragten bejaht, dass die meisten Zeitungen, Onlinemagazine, Fernsehsender und Co frei von politischer Einflussnahme seien. Drei Viertel sind hingegen der Ansicht, dass Politikerinnen und Politiker Inserate nutzen, um die Berichterstattung zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Sieben von zehn Befragten gaben an, dass die Berichterstattung durch die Vergabe tatsächlich in eine bestimmte Richtung gelenkt werde.