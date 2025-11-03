Vertrauen in Österreichs Medien ist angeknackst

Ungefähr vier von zehn Befragten (42 Prozent) vertrauen Österreichs Medien nicht. Noch mehr (etwa zwei Drittel) machen sich aufgrund von gekürzten Budgets, gestrichenen Stellen und dem Druck auf die Branche Sorgen um den professionellen Journalismus. Das sind die Ergebnisse einer neuen Umfrage von „Das Zielgruppen Büro“.
Eine große Rolle spielt dabei auch die Unabhängigkeit von Medien. Nur ein Viertel der Befragten bejaht, dass die meisten Zeitungen, Onlinemagazine, Fernsehsender und Co frei von politischer Einflussnahme seien. Drei Viertel sind hingegen der Ansicht, dass Politikerinnen und Politiker Inserate nutzen, um die Berichterstattung zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Sieben von zehn Befragten gaben an, dass die Berichterstattung durch die Vergabe tatsächlich in eine bestimmte Richtung gelenkt werde.
Dass die meisten Medien frei von politischer Einflussnahme seien, bejaht wiederum jede vierte Person. Unabhängigkeit von wirtschaftlichen Interessen attestiert der Branche etwa ein Drittel (34 Prozent). Die klare Mehrheit (71 Prozent) ist für Maßnahmen der Politik, um die Unabhängigkeit der Berichterstattung zu stärken. Geld soll dafür aber tendenziell nicht in die Hand genommen werden, nur 46 Prozent sind für diesen Vorschlag.
Für die Studie wurden 1000 Personen ab 16 Jahren online befragt. Auftraggeber war die Stakeholder-Konferenz „Acht Tische für die Vierte Gewalt“, die Mitte November stattfindet. Dabei kommen Vertreterinnen und Vertreter aus Bereichen wie Wissenschaft, Medienmanagement, Politik und Zivilgesellschaft zusammen, um sich über die Zukunft der Medienlandschaft Gedanken zu machen und Handlungsempfehlungen zu erarbeiten. Die Ergebnisse sollen veröffentlicht werden.
