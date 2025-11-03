Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Druck auf Branche

Vertrauen in Österreichs Medien ist angeknackst

Medien
03.11.2025 10:19
Laut einer aktuellen Umfrage vertrauen die meisten Befragten Österreichs Medien nicht.
Laut einer aktuellen Umfrage vertrauen die meisten Befragten Österreichs Medien nicht.(Bild: APA/ROMAN PAYER)

Ungefähr vier von zehn Befragten (42 Prozent) vertrauen Österreichs Medien nicht. Noch mehr (etwa zwei Drittel) machen sich aufgrund von gekürzten Budgets, gestrichenen Stellen und dem Druck auf die Branche Sorgen um den professionellen Journalismus. Das sind die Ergebnisse einer neuen Umfrage von „Das Zielgruppen Büro“.

0 Kommentare

Eine große Rolle spielt dabei auch die Unabhängigkeit von Medien. Nur ein Viertel der Befragten bejaht, dass die meisten Zeitungen, Onlinemagazine, Fernsehsender und Co frei von politischer Einflussnahme seien. Drei Viertel sind hingegen der Ansicht, dass Politikerinnen und Politiker Inserate nutzen, um die Berichterstattung zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Sieben von zehn Befragten gaben an, dass die Berichterstattung durch die Vergabe tatsächlich in eine bestimmte Richtung gelenkt werde.

Dass die meisten Medien frei von politischer Einflussnahme seien, bejaht wiederum jede vierte Person. Unabhängigkeit von wirtschaftlichen Interessen attestiert der Branche etwa ein Drittel (34 Prozent). Die klare Mehrheit (71 Prozent) ist für Maßnahmen der Politik, um die Unabhängigkeit der Berichterstattung zu stärken. Geld soll dafür aber tendenziell nicht in die Hand genommen werden, nur 46 Prozent sind für diesen Vorschlag.

Lesen Sie auch:
Österreich ist im Pressefreiheitindex im Vergleich zum Vorjahr wieder etwas nach oben geklettert ...
„Nicht zurücklehnen“
Österreichs Pressefreiheit hat sich verbessert
02.05.2025
Stimmungsbild
Was sich Österreicher von Medien erwarten
19.02.2024

Für die Studie wurden 1000 Personen ab 16 Jahren online befragt. Auftraggeber war die Stakeholder-Konferenz „Acht Tische für die Vierte Gewalt“, die Mitte November stattfindet. Dabei kommen Vertreterinnen und Vertreter aus Bereichen wie Wissenschaft, Medienmanagement, Politik und Zivilgesellschaft zusammen, um sich über die Zukunft der Medienlandschaft Gedanken zu machen und Handlungsempfehlungen zu erarbeiten. Die Ergebnisse sollen veröffentlicht werden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
169.607 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
140.986 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
119.881 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Medien
Druck auf Branche
Vertrauen in Österreichs Medien ist angeknackst
„ZiB 2“ verstummte
ORF kämpft mit schwerer Ton-Panne live auf Sendung
Nach Skandal beim ZDF
Hamas-Verbindungen? ORF wehrt sich gegen Gerüchte
Sensation perfekt
Helene Fischer sorgt für große TV-Überraschung
Abschied mit 82 Jahren
Prägte heimische Medien: Heinz Nußbaumer ist tot
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf