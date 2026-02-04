Pkw-Lenker erfasst Frau mit Baby in Kinderwagen

Am Dienstag wurde eine Frau mit ihrem Baby im Kinderwagen im Bezirk Jennersdorf (Burgenland) angefahren, der Lenker des Autos beging Fahrerflucht. Jetzt wird nach einem schwarzen Renault Clio gefahndet.
Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr in Neuhaus am Klausenbach. Eine Frau war gerade mit ihrem drei Wochen alten Sohn im Kinderwagen spazieren, als ein Lenker sie mit seinem Pkw erfasste und Fahrerflucht beging.
Achse beschädigt
Das Baby wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Kinderambulanz gebracht. Glücklicherweise blieben Mutter und Säugling jedoch unverletzt. Der Kinderwagen sei nicht umgefallen, jedoch wurde beim Unfall eine Achse beschädigt.
Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Es wird nach einem schwarzen Renault Clio mit Jennersdorfer Kennzeichen gefahndet.
