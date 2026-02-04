15 Tote in der Ägäis
Küstenwache stieß mit Flüchtlingsboot zusammen
Vor der griechischen Insel Chios sind ein Schiff der Küstenwache und ein Flüchtlingsboot zusammengestoßen. 15 Menschen kamen ums Leben, zwei Einsatzkräfte wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
25 weitere Migrantinnen und Migranten konnten von den Einsatzkräften gerettet werden. Ihre Nationalität war zunächst unklar, sie waren von der nahen türkischen Küste gestartet. Ein Mitarbeiter der griechischen Küstenwache sagte, dass die Schlepper das Boot in Richtung des Patrouillenschiffs gelenkt hätten, wodurch es zu dem Zusammenstoß gekommen sei. Man habe das Schlauchboot noch vergeblich zum Umkehren aufgefordert.
Bei der Kollision kamen 15 Menschen ums Leben. Zwei Beamte der Küstenwache wurden verletzt und werden in einem Krankenhaus behandelt.
Griechenland ist für Menschen aus dem Nahen Osten, Afrika und Asien eines der wichtigsten Tore in die Europäische Union (EU). Seit dem Antritt der konservativen Regierung (2019) hat das Land die Grenzkontrollen massiv verschärft. 2023 starben Hunderte Menschen bei einem Schiffsunglück, nachdem die Küstenwache versucht hatte, das Boot abzuschleppen. Athen weist Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen zurück.
