Küstenwache stieß mit Flüchtlingsboot zusammen

25 weitere Migrantinnen und Migranten konnten von den Einsatzkräften gerettet werden. Ihre Nationalität war zunächst unklar, sie waren von der nahen türkischen Küste gestartet. Ein Mitarbeiter der griechischen Küstenwache sagte, dass die Schlepper das Boot in Richtung des Patrouillenschiffs gelenkt hätten, wodurch es zu dem Zusammenstoß gekommen sei. Man habe das Schlauchboot noch vergeblich zum Umkehren aufgefordert.