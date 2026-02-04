ÖSV-Dame: „Weiß gar nicht, ob das so gut ist“

Viel Adrenalin bei Rennen vor dem Rennen

„Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. In Saalbach war so viel Adrenalin und so viel Aufregung da, weil ich gewusst habe, ich fahre nicht für mich alleine, das war dann schon einmal ein bisschen eine andere Liga“, erinnerte sich Truppe. Freilich ist das Rennen vor dem Rennen aber positiv zu betrachten. „Ich muss locker bleiben. Ein Start vor dem richtigen Hauptbewerb für einen Einzelnen ist immer gut.“