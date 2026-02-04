Dreifachtriumph! ÖSV-Damen erneut mit einer Gala

Schilcher komplettiert ÖSV-Podest

So durfte sich die 25-jährige Polizeisportlerin aus Vorarlberg am Ende über ihren vierten EC-Sieg – den allerersten im Super-G – freuen. Hinter Grill landete mit der Steirerin Anna Schilcher eine weitere ÖSV-Dame, die den ersten rot-weiß-roten Dreifachsieg der Saison perfekt machte. Mit der Tirolerin Lena Wechner als Siebter (+1,56), der Vorarlbergerin Vanessa Nußbaumer (9./+1,73) und der Salzburgerin Viktoria Bürgler (14./+2,24) schafften es zudem noch drei weitere heimische Speedgirls in die Top-15. Die Lecherin Leonie Zegg lag bei der ersten Zwischenzeit noch auf Rang sieben, verlor in der Folge aber noch deutlich und lag im Ziel als 22. 2,64 Sekunden hinter Siegerin Schöpf.