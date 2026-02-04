Italientief bringt bald „extreme Schneemengen“

Grund dafür ist die sogenannte Niederschlagsabkühlung: „Ein Effekt, bei dem intensive Niederschläge die darunterliegende Luft abkühlen.“ Dadurch sinke die Schneefallgrenze oft bis in tiefe Lagen. Im konkreten Fall heißt das: „So kann es beispielsweise in Lienz, Hermagor, Spittal oder Villach schneien. Im Klagenfurter Becken ist zwar Schneefall nicht ausgeschlossen, aber eher unwahrscheinlich.“