Italientief bringt bald „extreme Schneemengen“

Teils extreme Schneemengen bringt das Italientief am Mittwoch nach Kärnten und Osttirol – ab Mittag verstärkt sich der vorerst schwache Niederschlag deutlich. In den Alpen ist bis zu einem Meter Neuschnee möglich, die Lawinengefahr steigt.
Es wurde bereits angekündigt und schon in den Morgenstunden begann es in Oberkärnten zu schneien – auch in der Landeshauptstadt Klagenfurt trat am Vormittag Schneeregen ein.
Die Schneefallgrenze liegt zunächst zwischen 700 Metern im Westen und 1200 Metern zwischen Bad Kleinkirchheim und der Pack. „Ab dem Nachmittag ist mit intensivem Schneefall zu rechnen“, prognostiziert David Kaufmann vom Wetterdienst Tauernwetter.
Grund dafür ist die sogenannte Niederschlagsabkühlung: „Ein Effekt, bei dem intensive Niederschläge die darunterliegende Luft abkühlen.“ Dadurch sinke die Schneefallgrenze oft bis in tiefe Lagen. Im konkreten Fall heißt das: „So kann es beispielsweise in Lienz, Hermagor, Spittal oder Villach schneien. Im Klagenfurter Becken ist zwar Schneefall nicht ausgeschlossen, aber eher unwahrscheinlich.“
Hohe Lawinengefahr und bis zu einem Meter Neuschnee
Bis Donnerstagmittag rechnet Kaufmann mit bis zu einem Meter Schnee: In tieferen Lagen Ober- und Mittelkärntens werden 10 bis 25 Zentimeter Neuschnee erwartet, in höher gelegenen Tälern bis zu 60 Zentimeter und einen Meter Schnee könnte es in den Hochlagen der Karnischen Alpen geben.
Dadurch steigt auch die ohnehin schon riskante Lawinengefahr an: Laut Lawinenwarndienst des Landes Kärnten dürfte die Gefahrenstufe 4 von 5 erreicht werden – das kann Lebensgefahr bedeuten! Von Skitouren und anderen Aktivitäten im Gelände bzw. abseits von Pisten wird abgeraten.
Auf höher gelegenen Straßen ist außerdem mit erheblichen Verkehrsproblemen zu rechnen. Tauernwetter hat für weite Teile Kärntens und Osttirols Schneewarnungen herausgegeben – in Teilen Oberkärntens gilt die höchste Warnstufe.
Sonne, Regen und Schnee am Wochenende
Unbeständig geht‘s am Wochenende weiter: Entlang der südlichen Landesgrenzen kann es regnen, ab rund 1000 Meter Seehöhe auch schneien. Nördlich der Drau zeigt sich zeitweise die Sonne, die Temperaturen steigen auf 1 bis 6 Grad.
Ein Mix aus Sonne, Regen und Schnee prägt das Wochenende, vor allem in Osttirol steigt die Chance auf Sonnenschein. Grundsätzlich überwiegen aber Hochnebel oder Wolken. Am Sonntag bleibt es meist trocken.
