Großeinsatz vergebens

61-Jähriger lag auf Wiese neben einem Weg: Tot!

Niederösterreich
04.02.2026 11:22
Im Drohneneinsatz war auch die Freiwillige Feuerwehr Zwettl. Leider kam für den Mann jede Hilfe ...
Im Drohneneinsatz war auch die Freiwillige Feuerwehr Zwettl. Leider kam für den Mann jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)(Bild: FF Zwettl)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Hunde, Drohnen, Polizeistreifen, viele Florianis und Helfer: Vier Stunden lang wurde nach einem abgängigen Mann im Waldviertel (Niederösterreich) mit vollem Engagement gesucht. Die beherzten Einsatzkräfte waren erfolgreich, aber leider kam für den 61-Jährigen jede Hilfe zu spät – er dürfte schon länger abgängig gewesen sein.

Großalarm in der Gemeinde Großgöttfritz im Waldviertler Bezirk Zwettl: In der Nähe der kleinen Ortschaft Rohrenreith waren am Dienstag, 3. Februar, ab 16 Uhr die Einsatzkräfte auf Personensuche nach einem 61-jährigen Mann. 

Polizeihunde- und Streifen waren genauso im Einsatz, wie auch Drohnengruppen der Exekutive und der Feuerwehren. Dem Vernehmen nach konnte ein Suchhubschrauber wegen des Wetters vor Ort nicht eingesetzt werden.

Vierstündige Suche
Nach vier Stunden – gegen 20 Uhr – konnten die Einsatzkräfte den Mann finden. Er lag leblos auf einer Wiese neben einem Verbindungsweg zweier Ortschaften und einem Wald. „Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des 61-Jährigen feststellen“, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Mittwoch.

Der Mann dürfte allein gelebt haben und wahrscheinlich auch schon länger abgängig gewesen sein. Man geht nicht von einem Gewaltverbrechen oder von Fremdverschulden aus. 

