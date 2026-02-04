61-Jähriger lag auf Wiese neben einem Weg: Tot!

Vierstündige Suche

Nach vier Stunden – gegen 20 Uhr – konnten die Einsatzkräfte den Mann finden. Er lag leblos auf einer Wiese neben einem Verbindungsweg zweier Ortschaften und einem Wald. „Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des 61-Jährigen feststellen“, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Mittwoch.