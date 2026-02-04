61-Jähriger lag auf Wiese neben einem Weg: Tot!

Hunde, Drohnen, Polizeistreifen, viele Florianis und Helfer: Vier Stunden lang wurde nach einem abgängigen Mann im Waldviertel (Niederösterreich) mit vollem Engagement gesucht. Die beherzten Einsatzkräfte waren erfolgreich, aber leider kam für den 61-Jährigen jede Hilfe zu spät – er dürfte schon länger abgängig gewesen sein.
Großalarm in der Gemeinde Großgöttfritz im Waldviertler Bezirk Zwettl: In der Nähe der kleinen Ortschaft Rohrenreith waren am Dienstag, 3. Februar, ab 16 Uhr die Einsatzkräfte auf Personensuche nach einem 61-jährigen Mann.
Polizeihunde- und Streifen waren genauso im Einsatz, wie auch Drohnengruppen der Exekutive und der Feuerwehren. Dem Vernehmen nach konnte ein Suchhubschrauber wegen des Wetters vor Ort nicht eingesetzt werden.
Vierstündige Suche
Nach vier Stunden – gegen 20 Uhr – konnten die Einsatzkräfte den Mann finden. Er lag leblos auf einer Wiese neben einem Verbindungsweg zweier Ortschaften und einem Wald. „Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des 61-Jährigen feststellen“, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Mittwoch.
Der Mann dürfte allein gelebt haben und wahrscheinlich auch schon länger abgängig gewesen sein. Man geht nicht von einem Gewaltverbrechen oder von Fremdverschulden aus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.