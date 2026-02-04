Olympia-Drama: Stars reagieren auf Vonn-Ansage

Das Olympia-Drama rund um Speed-Queen Lindsey Vonn hat nicht nur den Ski-Zirkus aufgewühlt. Viele bekannte Namen aus Sport und Kultur haben jetzt auf die Ankündigung der US-Amerikanerin reagiert, trotz eines Kreuzbandrisses auf Medaillenjagd zu gehen.
„So ein Champion! Go Lindz“, reagiert etwa die australische Schauspielerin Rebel Wilson auf Instagram. Ihre US-Amerikanische Schauspieler-Kollegin Reese Witherspoon stimmt zu: „Es ist der Geist eines wahren Champions. Let‘s GOOOOO LV!“, so die 49-Jährige.
Das Olympia-Drama rund um Lindsey Vonn hat nicht nur im Ski-Zirkus für großes Aufsehen gesorgt. Nach ihrem spektakulären Comeback im vergangenen Jahr war die 41-Jährige auf dem Weg als Top-Favoritin in die Olympia-Abfahrt zu starten.
Großes Drama bei Generalprobe
Doch ausgerechnet bei der Olympia-Generalprobe in Crans-Montana am vergangenen Freitag stürzte die Speed-Queen schwer. Am Dienstagnachmittag ließ sie bei einer Pressekonferenz wissen. Sie hat sich dabei das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen – ihren Olympia-Traum will sie aber deshalb nicht platzen lassen.
In den vergangenen Tagen sei ihr Knie nach ärztlicher Konsultation intensiv therapiert worden, sie sei auch schon im Fitnesscenter gewesen und am Dienstag Skifahren. „Mein Knie fühlte sich dabei stabil und stark an. Es ist nicht geschwollen. Ich bin zuversichtlich, dass ich am Sonntag in der Abfahrt mit der Unterstützung einer Knie-Bandage fahren kann.“
Für ihren Kampfgeist bekommt sie nun viel Zuspruch. „Wenn es jemand schafft, dann du!“, spricht ihr auch Ex-Ski-Ass Felix Neureuther zu. Von Fußball-Legende David Beckham gab es ein großes „WOW“ mit Herz. Leichtathletik-Legende Allyson Felix adelt Vonn: „Eine Kämpferin! LFG!“ Auch weitere Stars aus verschiedenen Sparten sprechen der Ausnahmeathletin ihren Zuspruch aus. Mal sehen, ob sie am Ende die Sensation schaffen kann!
