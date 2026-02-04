Olympia-Drama: Stars reagieren auf Vonn-Ansage

In den vergangenen Tagen sei ihr Knie nach ärztlicher Konsultation intensiv therapiert worden, sie sei auch schon im Fitnesscenter gewesen und am Dienstag Skifahren. „Mein Knie fühlte sich dabei stabil und stark an. Es ist nicht geschwollen. Ich bin zuversichtlich, dass ich am Sonntag in der Abfahrt mit der Unterstützung einer Knie-Bandage fahren kann.“