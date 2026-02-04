Berry: Oscar hatte keinen Einfluss auf Karriere

Berry verriet, dass sie darüber auch mit ihrer Kollegin Cynthia Erivo gesprochen habe, als diese 2025 zum zweiten Mal für einen Oscar nominiert war: „Ich sagte zu ihr: ,Du hättest es verdammt noch mal verdient. Aber ich glaube nicht, dass es dein Leben verändern oder dir die Bestätigung für das geben wird, was du tust.‘“