Wegen ihrer Hautfarbe

Berry: Oscar hatte keinen Einfluss auf Karriere

04.02.2026 10:10
04.02.2026 10:10
Halle Berry sprach offen über ihren Oscar-Gewinn 2002 und darüber, dass
Halle Berry sprach offen über ihren Oscar-Gewinn 2002 und darüber, dass
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Vor 24 Jahren schrieb Halle Berry Geschichte: 2002 gewann sie bei den Academy Awards den Oscar als „Beste Hauptdarstellerin“ – als erste schwarze Schauspielerin überhaupt. Danach standen ihr alle Türen und Tore in Hollywood offen – sollte man meinen. 

Jetzt schockte die 59-Jährige im Magazin „The Cut“ mit einer ernüchternden Enthüllung: „Mein Oscar hat den Kurs meiner Karriere nicht wirklich verändert.“ Der Grund dafür sei ihre Hautfarbe.

„War ich immer noch schwarz“
Die Schauspielerin sei damals überzeugt gewesen, dass man ihr nach dem Gewinn Lkw-Ladungen voller Drehbücher zuschicken würde. Doch das geschah nicht. Berry: „So unsagbar stolz ich auf meinen Oscar war – am nächsten Morgen war ich immer noch schwarz.“

Der Jubel über den Oscar währte nicht lange. Heute sagt Halle Berry: „Am nächsten Morgen war ich immer noch schwarz."
Der Jubel über den Oscar währte nicht lange. Heute sagt Halle Berry: „Am nächsten Morgen war ich immer noch schwarz.“(Bild: APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY)

Sie fuhr fort: „Regisseure fragten sich weiterhin: ,Muss ich zu einer schwarzen Hauptdarstellerin auch einen schwarzen Hauptdarsteller engagieren?‘ Und entschieden dann, dass es dann ein Black Movie sei – und dass sich solche Filme in Übersee nicht gut verkaufen lassen.“

Berry verriet, dass sie darüber auch mit ihrer Kollegin Cynthia Erivo gesprochen habe, als diese 2025 zum zweiten Mal für einen Oscar nominiert war: „Ich sagte zu ihr: ,Du hättest es verdammt noch mal verdient. Aber ich glaube nicht, dass es dein Leben verändern oder dir die Bestätigung für das geben wird, was du tust.‘“

„Leuchtturm der Möglichkeiten“
Berry ist bis heute die einzige schwarze Schauspielerin, die jemals den Oscar als „Beste Hauptdarstellerin“ gewonnen hat. Dennoch, so enthüllte sie 2025 im Podcast von Trevor Noah, glaube sie bis heute fest daran, „dass ich auserwählt wurde, diese Tür zu öffnen“.

Schon damals habe sie gewusst, dass ihr Sieg eine viel größere Bedeutung hatte: „In diesem Moment war ich dazu bestimmt, ein Leuchtturm der Möglichkeiten zu sein. Und ich glaube wirklich, dass es genau diesem Zweck gedient hat.“

