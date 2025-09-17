Coercion? Proceedings against FP leadership discontinued

Justitia locuta - causa finita! According to information from the "Krone" newspaper, the public prosecutor's office in Klagenfurt, which is investigating the Graz financial affair, has discontinued proceedings brought by KFG leader Alexis Pascuttini against the Styrian FPÖ leadership. Pascuttini had accused State Governor Mario Kunasek and State Councillor Stefan Hermann of "coercion" - whereupon the state parliament lifted the immunity of the two Freedom Party politicians.