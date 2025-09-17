Graz financial affair
Coercion? Proceedings against FP leadership discontinued
Wednesday brings good news for the Styrian FPÖ leadership: according to information from the "Steirerkrone" newspaper, a further case against members of the provincial government has been dropped. KFG man Alexis Pascuttini had accused Governor Mario Kunasek and Provincial Councillor Stefan Hermann of "coercion". Nothing to it - according to the public prosecutor's office. The investigation has been closed!
Justitia locuta - causa finita! According to information from the "Krone" newspaper, the public prosecutor's office in Klagenfurt, which is investigating the Graz financial affair, has discontinued proceedings brought by KFG leader Alexis Pascuttini against the Styrian FPÖ leadership. Pascuttini had accused State Governor Mario Kunasek and State Councillor Stefan Hermann of "coercion" - whereupon the state parliament lifted the immunity of the two Freedom Party politicians.
