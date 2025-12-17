Die Weihnachtswünsche von Frauen und Männern

Der Mann: Gar nicht so kompliziert

Während es also viele Ideen für Frauengeschenke gibt, stellt sich am Ende die Frage: Was schenkt man eigentlich den Männern? Die geben sich zwar gerne oft bescheiden, aber am Ende freut sich jeder über ein Geschenk – ob nun kleiner oder größer. Das ist natürlich ganz schwierig zu beantworten, denn Gusto und Geschmack sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Für den einen sind die klassischen Socken ganz okay, für den anderen sind sie ein No-Go.