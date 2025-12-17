Vorteilswelt
Gar nicht so einfach

Die Weihnachtswünsche von Frauen und Männern

Oberösterreich
17.12.2025 18:00
Weihnachtsgeschenke sollen Freude machen, und das Aussuchen soll keine Qual bereiten.
Weihnachtsgeschenke sollen Freude machen, und das Aussuchen soll keine Qual bereiten.(Bild: Reinhard Holl)

Auch wenn sich immer mehr Menschen zu Weihnachten gar nichts mehr schenken – über Überraschungen freut sich sicherlich jeder. Und da macht das Geschlecht grundsätzlich keinen Unterschied. Wir haben einige Vorschläge parat.

Wenn Weihnachten näher rückt, geht für viele die Suche nach dem richtigen Geschenk los – besonders dann, wenn es für eine Frau sein soll, die „ja eigentlich schon alles hat“. Trotzdem gibt es Dinge, über die sich fast jede freut. Oft sind es „nur“ die Kleinigkeiten, die den Alltag gemütlicher machen: ein gutes Parfum, eine Handcreme, ein Badesalz für die kalten Tage oder ein Schmuckstück.

Auch Kleinigkeiten machen Freude
Viele greifen inzwischen auch gerne zu personalisierten Geschenken. Das muss nichts Großes sein – beispielsweise ein Armband mit den Initialen, ein Kalender mit gemeinsamen Fotos oder ein kleines Fotoalbum. Solche Geschenke wirken persönlicher und zeigen der Frau, dass man sich Gedanken gemacht hat. Außerdem beliebt sind Erlebnisse. Ein gemeinsamer Wellness-Tag, Konzerttickets, ein Gutschein für ein Essen im Lieblingslokal oder sogar ein Wochenendtrip. Wer es aber ganz unkompliziert mag, kann auch kleinen Alltagsluxus schenken: einen besonderen Tee, ihren Lieblingskosmetikartikel oder einen neuen Schal.

Zuhören ist der Schlüssel zum großen „Glück“
Am Ende ist Frauen meist gar nicht so wichtig, wie teuer das Geschenk ist. Viel entscheidender ist, dass man zugehört hat – was sie gerne mag, worüber sie sich freut, wovon sie vielleicht schon länger spricht. Das Gefühl, wirklich gesehen zu werden, macht ein Geschenk erst besonders.

Der Mann: Gar nicht so kompliziert
Während es also viele Ideen für Frauengeschenke gibt, stellt sich am Ende die Frage: Was schenkt man eigentlich den Männern? Die geben sich zwar gerne oft bescheiden, aber am Ende freut sich jeder über ein Geschenk – ob nun kleiner oder größer. Das ist natürlich ganz schwierig zu beantworten, denn Gusto und Geschmack sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Für den einen sind die klassischen Socken ganz okay, für den anderen sind sie ein No-Go.

Grill und edle Düfte
Seit Jahren im Trend sind diverse Accessoires zum sommerlichen Grillen, das Angebot wird von Jahr zu Jahr größer. Was auch immer geht, sind natürlich edle Düfte. Vor allem jüngere Männer sind da sehr offen. Wem gar nichts einfällt, der kann auch beim vermeintlichen starken Geschlecht zum Gutschein greifen. Ob Gin-Verkostungen, ein Grillkurs oder eines der vielen Konzerte, die es 2026 geben wird. Das wichtigste allerdings – und das gilt für Männer und Frauen: Geschenke, die von Herzen kommen, sind viel schöner als alles andere.

Oberösterreich

Folgen Sie uns auf