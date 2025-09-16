Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Andreas Bablers Glück

Kolumnen
16.09.2025 06:00
Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi
Analysiert für die „Krone": Innenpolitik-Experte Claus Pándi
Die kommenden Einschnitte bei Zehntausenden Pensionisten könnten in der Kanzlerpartei gerade noch als so etwas wie ein politisches Konzept verkauft werden. Denn die mit der Vorherrschaft des (niederösterreichischen) ÖAAB in einen Beamtenverein umgewandelte ÖVP kann damit nach Ewigkeiten wenigstens wieder einmal so tun, als ob sie die Reste der Wirtschaftspartei von früher hätte retten können.

Bei den NEOS ist das schon ganz anders. Die sind fast die Profiteure der mehr der Not und weniger einem Plan folgenden Pensionskürzungen. Ein eher heruntergekühltes Klima gehört ohnehin zum überheblichen Grundton der Pinken. Nach jahrelanger Warterei als Wassertrieb der ÖVP kann die „Endlich sind wir Minister!“-Partei ihrer Anhängerschaft die finanziellen Schmerzen bei ehemals nicht als potente Unternehmer arbeitenden Senioren als Erfolg unterjubeln.

Aber da soll man nicht zu streng urteilen. Sogar der linke Finanzminister Markus Marterbauer verkauft den Kaufkraftverlust bei vielen Pensionisten als sozial verträglich. Fehlt gerade noch, dass Leute, die im Ruhestand 2500 Euro bekommen, als Luxuspensionisten bezeichnet werden.

Das ist ja überhaupt ein Treppenwitz in der Geschichte der SPÖ. Da trommelte Andreas Babler landauf, landab seine Reichensteuer und dann reicht sein Mut nur bis zu den Durchschnittspensionisten. Da kann Babler von Glück reden, dass Christian Kerns alte Parole „Holt euch, was euch zusteht“ niemand allzu wörtlich nimmt.

Porträt von Claus Pándi
Claus Pándi
