Andreas Bablers Glück

Die kommenden Einschnitte bei Zehntausenden Pensionisten könnten in der Kanzlerpartei gerade noch als so etwas wie ein politisches Konzept verkauft werden. Denn die mit der Vorherrschaft des (niederösterreichischen) ÖAAB in einen Beamtenverein umgewandelte ÖVP kann damit nach Ewigkeiten wenigstens wieder einmal so tun, als ob sie die Reste der Wirtschaftspartei von früher hätte retten können.