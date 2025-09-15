Kein Mut und keine Pläne

Die Begeisterung über die Koalition hält sich, wie jetzt auch schwarz auf weiß nachzulesen war, in Grenzen. Kein Wunder nach den Leistungen von ÖVP, SPÖ und NEOS im Sommer.
Dass Stocker, Babler und Meinl-Reisinger so unpopulär sind wie Deutschlands Merz, Frankreichs Macron oder Englands Keir Starmer, ist kein Trost für Länder und Leute. Im Gegenteil. Wenn es in Europa wenigstens ein Zugpferd gäbe, könnte das vielleicht das müde Personal mitreißen.
So schwächeln die Europäer gemeinsam dahin und hoffen auf bessere Zeiten. Auf diese werden wir wohl noch länger hoffen müssen.
Wie schwach die heimische Koalition dahinwerkelt, hat sie zuletzt wieder mit der Pensionspolitik gezeigt. Wobei das Wort Politik eine Übertreibung ist.
Politik wäre es gewesen, wenn die Kürzungen bei den Pensionen, und am Ende ist es nichts anderes als eine Kürzung, in eine größere Reform bei der Altersvorsorge eingebettet gewesen wäre. Doch dazu fehlt es allen Beteiligten an Mut oder an entsprechenden Plänen oder an beidem.
Ähnlich verhält es sich mit der Föderalismusreform. Da plauderte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil unlängst aus, dass sich seit dem Treffen zwischen der Regierungsspitze und den Länderchefs in einem Salzburger Luxushotel nichts mehr getan habe.
Und von einer Industriestrategie ist überhaupt nichts mehr zu hören.
Möglich, dass die aktuell miesen Umfragewerte der Regierung die besten in deren Amtszeit gewesen sind.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.