Zweites Gutachten: Dunkle Wolken über Hallenbad

Dabei stützten sich die Gemeinderäte auch auf die Zusammenfassung, das „Executive Summary“, eines Zusatz-Gutachtens zum Budget. Doch darin fehlen einige wichtige Punkte. „In der Langversion steht schwarz auf weiß und wird mehrmals wiederholt: Dieses Hallenbad geht sich nicht einmal dann aus, wenn alle Maßnahmen des Konsolidierungsberichts umgesetzt werden“, kritisiert Neos-Chef Janos Juvan. „Das ist ein handfester Skandal. Wochenlang wurde uns nur ein Kurzpapier präsentiert, in dem alles harmlos klingt.“