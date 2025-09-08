Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Grosse Leserbefragung

„Krone-Meter“: Sie alle sind die Stimmen Kärntens!

Kärnten
08.09.2025 16:56
Einfach den Link klicken und bei der Befragung mitmachen. Dauert nicht lange, kann aber viel ...
Einfach den Link klicken und bei der Befragung mitmachen. Dauert nicht lange, kann aber viel bewirken.(Bild: Hannes Mößlacher)

Weil einfach zu wenig zugehört wird, fragen wir mit dem „Krone-Meter“ nach. Machen Sie mit bei der großen Leserbefragung der „Kärntner Krone“ mit und gestalten Sie die Zukunft unseres Bundeslandes mit.

0 Kommentare

Warum denn die Stimmung im ganzen Land und vor allem in der Landeshauptstadt nicht so gut sei, wird dieser Tage ständig gerätselt. Und es wird heruminterpretiert, herumgedeutet, herumgeredet.

Und währenddessen befinden wir uns in großen Umbrüchen und brauchen neue Rezepte für die Zukunft. Alles so weitermachen wie bisher – das wird nicht mehr gehen. Doch kaum jemand in der Politik traut sich, das richtig klar anzusprechen. Zu nah sind die nächsten Wahlen, zu gefährlich ein möglicher Machtverlust, zu wenig ehrlich alle miteinander.

In dieser Situation haben wir von der „Kärntner Krone“ nun gemeinsam mit dem IFDD, dem Institut für Demoskopie und Datenanalyse von Christoph Haselmayer, einem Kärntner, ein Instrument entwickelt, mit dem wir die Meinung unserer Leserinnen und Leser einholen können: Das „Krone-Meter“. Damit wir hören und sehen, was sie denken. Völlig anonym natürlich, so wie in einer Wahlzelle. Wir werden dann Ihre geschätzten Meinungen den Entscheidungsträgern aus der Politik ausrichten. So kann direkte Demokratie auch funktionieren!

Mitmachen

  • Sie sind interessiert an Ihrem Umfeld? Sie wollen, dass auch unsere Kinder und Enkelkinder unbeschwert unser schönes Land erleben können?
  • Dann reden Sie vor Ort mit – direkt in Kärnten. Mitmachen ist kinderleicht: Einfach auf www.krone-k.ifdd.at gehen.
  • Beantworten Sie die Fragen – es gibt keine falschen Antworten! Die Beantwortung dauert maximal zwei Minuten.

Es dauert nur zwei Minuten, diese Fragen zu beantworten; etwa zum Hallenbad in Klagenfurt. Oder zur Koralmbahn, die uns ja ab Dezember zeitlich nah an Graz heranrücken wird. Was denken Sie darüber? Machen Sie mit, stimmen Sie ab! Sie sind die Stimmen Kärntens!

Ihre Stimme zählt
Wie Sie die Politik mitbestimmen

Gestern, Sonntag, haben wir unsere große -Leserbefragung gestartet – mit dem „Krone-Meter“ wollen wir nachhaken: Was liegt den Kärntnerinnen und Kärntnern auf dem Herzen? Welche Themen beschäftigen unsere Leserinnen und Leser? Was kann die Politik besser machen? Was fehlt noch?

Was die Landesregierung entscheidet bestimmen Sie!
Was die Landesregierung entscheidet bestimmen Sie!(Bild: Evelyn Hronek)

All diese und noch mehr Fragen stellen wir Ihnen – über einen einfachen Link (siehe oben) gelangen Sie zur Befragung. Ihre Antworten werden freilich vertraulich und anonym behandelt. Und ab Ende September konfrontieren wir die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger des Landes damit. Das heißt: Mit Ihrer Meinung, mit Ihren Antworten beeinflussen Sie indirekt mit, wie sich unsere Politik weiterentwickeln wird.

Lesen Sie auch:
Vom Turm am Pyramidenkogel sieht man weit – auch unsere Befragung soll einen Überblick über das ...
„Krone“-Leserbefragung
Mitreden und mitgestalten: Ihre Meinung zählt!
07.09.2025

Und wenn Ihnen die Fragen nicht genug sind, laden wir Sie herzlich ein, mit einem Leserbrief mit uns in Kontakt zu treten: Schicken Sie uns Ihre Gedanken an kaerntner@kronenzeitung.at.

Porträt von Hannes Mößlacher
Hannes Mößlacher
Porträt von Clara Milena Steiner
Clara Milena Steiner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Kärnten
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
385.062 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny wird zum ORF-Pendler
158.304 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
144.341 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1654 mal kommentiert
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1402 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Innenpolitik
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
1176 mal kommentiert
Starker Tobak: FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (re.) wirft ÖVP-Innenminister Gerhard ...
Mehr Kärnten
Grosse Leserbefragung
„Krone-Meter“: Sie alle sind die Stimmen Kärntens!
Krone Plus Logo
Die „Krone“ im Dorf
Filialkirche im anderen Dorf erstrahlt wieder
Nicht rechtskräftig
Nach „Dickpic“-Affäre zu 6000 Euro verurteilt
AK Informiert
Was tun nach der Karenz und dem Pflichtschuljahr?
Krone Plus Logo
Willkommen in Kärnten
Villachs Neuling arbeitet mit Ex-Coach von NHL-Ass
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf