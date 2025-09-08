„Krone-Meter“: Sie alle sind die Stimmen Kärntens!

In dieser Situation haben wir von der „Kärntner Krone“ nun gemeinsam mit dem IFDD, dem Institut für Demoskopie und Datenanalyse von Christoph Haselmayer, einem Kärntner, ein Instrument entwickelt, mit dem wir die Meinung unserer Leserinnen und Leser einholen können: Das „Krone-Meter“. Damit wir hören und sehen, was sie denken. Völlig anonym natürlich, so wie in einer Wahlzelle. Wir werden dann Ihre geschätzten Meinungen den Entscheidungsträgern aus der Politik ausrichten. So kann direkte Demokratie auch funktionieren!