Demokratie schützen und Politik mitgestalten

Das Klagenfurter Hallenbad, die historische Koralmbahn, medizinische Versorgung am Land, Finanznöte in den Gemeinden – was sagen Sie dazu? Teilen Sie es uns bei unserer Leserbefragung mit.
Vor den Herbstfeiertagen schon jetzt wieder Thema: die medizinische Versorgung in ländlichen Regionen. Wie sich der karg gesäte Ärzte-Notdienst auf die Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Gemeinden auswirkt, wollen wir von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wissen. Aber auch Ihre Meinung zu den knappen Gemeindekassen interessiert uns brennend.
In unserer großen Leserbefragung – dem „Krone“-Meter – wollen wir auf aktuelle Herausforderungen in unserem Bundesland eingehen und Sie auffordern, sich zu beteiligen; mit Ihrer Meinung, mit Lösungsvorschlägen, mit Ideen für die Zukunft von uns allen.
Klicken Sie einfach auf den Link in der Info-Box (oben) und schenken Sie uns maximal zwei Minuten Ihrer Zeit. So helfen Sie, unsere Demokratie zu schützen und Politik aktiv mitzugestalten.
Sie wollen den Austausch vertiefen, Sie haben noch mehr zu sagen? Dann schicken Sie uns Ihren Leserbrief per E-Mail an kaerntner@kronenzeitung.at oder per Post an „Kärntner Krone“, Krone Platz 1, 9020 Klagenfurt.
