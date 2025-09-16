Gemeinsamer Erfolg für „Pinkes Amtscafé“

Einen Nachmittag lang kredenzten Politiker Kaffee und Kuchen für den guten Zweck.
13 Bürgermeister von SPÖ und ÖVP aus dem Bezirk Neusiedl am See, sowie Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf haben zum „Pinken Amtscafe“ in die Summakuchl in Gols geladen. Von den Politikern und ihren Familien, der Konditorei Lunzer und Naglreiter gab es die köstlichsten hausgemachten Mehlspeisen, Golser Bier und „Filius Caffe“ spendierten Getränke und Kaffee, die Seewinkler Eismanufaktur spendete rosa Eis, Szigeti lud zu einem Gläschen Sekt – und das alles für die Pink Ribbon Aktion.
Denn jede 8. Frau ist von Brustkrebs betroffen. Pink Ribbon möchte auf die wichtigen Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung aufmerksam machen.
Die Unmengen an Mehlspeisen gingen weg wie die warmen Semmeln und die Besucher honorierten die parteiübergreifende Aktion mit großartigen 6.268,82 Euro. Die Brauerei Gols und „Filius Caffe“ rundeten auf satte 7000 Euro auf. Danke!
