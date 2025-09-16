Gemeinsamer Erfolg für „Pinkes Amtscafé“

Kuchen essen, Kaffee, Sekt und Spritzer trinken für den guten Zweck: Das gab‘s in der Summakuchl in Gols. (Bild: Charlotte Titz)

Nationalrat Maximilian Köllner mit seiner Kuchenspende für die Veranstaltung. (Bild: Charlotte Titz)

Franz Werdenich, ÖVP-Bürgermeister von Potzneusiedl sorgte für Pikantes zum Sekt und Wein. (Bild: Charlotte Titz)

Der Golser Bürgermeister Kilian Brandstätter (SPÖ), Landtagspräsidentin Astrid Eisenkop (SPÖ), Andrea Konrath von der Burgenländischen Krebshilfe und der Halbturner Bürgermeister Markus Ulram (ÖVP) bei der Begrüßung. (Bild: Charlotte Titz)

Weidens Bürgermeister Heinrich Hareter (SPÖ) und seine Frau halfen den Gästen bei der Mehlspeis-Wahl. (Bild: Charlotte Titz)

Die Besucher spendeten ordentlich. Stattliche 6268,82 Euro kamen von ihnen in die Boxen. (Bild: Charlotte Titz)

Manuela Leitner hübschte Franz Werdenich mit einer rosa Schleife auf. (Bild: Charlotte Titz)

David Rimpfl vom Filius Caffe war der Herr an der Kaffeemaschine. Er schulte Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf und Edelstals Bürgermeister Gerald Handig (ÖVP) am Gerät ein, machte aber selbst auch viele, viele Kaffee für die Gäste. (Bild: Charlotte Titz)

Tadtens Bürgermeister Willibald Goldenits (ÖVP) und Frauenkirchens Bürgermeister Hannes Schmid (SPÖ) waren die Herren hinter der Bar. Sie kredenzten Wasser, Spritzer, Wein und Sekt. (Bild: Charlotte Titz)

Die arbeitssamen Heinzelfrauen hinter der Veranstaltung: Manuela Leitner und Sabine Kapuy von der Gemeinde Gols. (Bild: Charlotte Titz)

Auch Bürgermeister Franz Werdenich leistete seinen finanziellen Obolus. (Bild: Charlotte Titz)

Deutsch Jahrndorfs Bürgermeister LAbg Gerhard Bachmann (SPÖ) und der Golser Amtskollege Kilian Brandstätter (Bild: Charlotte Titz)

Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ) im Gespräch mit Diana Rimpfl. (Bild: Charlotte Titz)

Viel zu tun an der Kaffeemaschine: Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf, Gerald Handig und die Podersdorfer Bürgermeisterin Michaela Wohlfart (ÖVP) (Bild: Charlotte Titz)

An der Kaffeemaschine: David Rimpfl (li.), Astrid Eisenkopf und Gerald Handig. (Bild: Charlotte Titz)

FPÖ-Damen mit rosa Eis: Edith Stampfl (Mitte) und Landtagsabgeordnete Michaela Brandlhofer. (Bild: Charlotte Titz)

Der Potzneusiedler Bürgermeister beim Abräumen der Tische. (Bild: Charlotte Titz)

Gols Vize Gerhard Playl, Potzneusiedls Bgm. Franz Werdenich, Andaus Bürgermeister Philipp Pelzer (SPÖ) und Golser Bier Chef Markus Sautner. (Bild: Charlotte Titz)

Spaß bei der Arbeit: Gerald Handig und Michaela Wohlfart (Bild: Charlotte Titz)

Frauenkirchens Bürgermeister Hannes Schmid im Gespräch mit Gästen. (Bild: Charlotte Titz)

Die Apetloner Bürgermeisterin Silvia Pitzl (SPÖ) übernimmt einen Kuchen. (Bild: Charlotte Titz)

Der Golser Vize-Bürgermeister a.D. Hans Hackstock mit dem Potzneusiedler Gemeindeoberhaupt Franz Werdenich. (Bild: Charlotte Titz)

Die Mehlspeise ging weg wie die warmen Semmeln. (Bild: Charlotte Titz)

Markus Sautner und Gerhard Playl (Bild: Charlotte Titz)

Maximilian Köllner am Zapfhahn. (Bild: Charlotte Titz)

Gattendorf, Neudorf, Potzneusiedl an einem Tisch: Den Herrschaften schmeckte es! Und auch die Unterhaltung war gut. (Bild: Charlotte Titz)

Landesrätin Daniela Winkler stieß mit Henrietta Linder und Sabine Preschitz auf die gelungene Veranstaltung an. (Bild: Charlotte Titz)

Silvia Pitzl bei der Arbeit. (Bild: Charlotte Titz)

Full House drinnen... (Bild: Charlotte Titz)

... und draußen. (Bild: Charlotte Titz)

Gute Unterhaltung bei den Gästen. Die Mehlspeisen und auch die Getränke kamen gut an. (Bild: Charlotte Titz)