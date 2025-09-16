Vorteilswelt
Gemeinsamer Erfolg für „Pinkes Amtscafé“

Burgenland
16.09.2025 13:00
Sie zogen für die gute Sache alle an einem Strang: Edelstals Bürgermeister Gerald Handig (ÖVP), ...
Sie zogen für die gute Sache alle an einem Strang: Edelstals Bürgermeister Gerald Handig (ÖVP), Weidens Bürgermeister Heinrich Hareter (SPÖ), Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ), Podersdorfs Bürgermeisterin Michaela Wohlfarth (ÖVP), Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf (SPÖ), Illmitz Bürgermeister NR Maximilian Köllner (SPÖ), Andrea Konrath (Öst. Krebshilfe), Gols Bürgermeister Kilian Brandstätter (SPÖ), Halbturns Bürgermeister Markus Ulram (ÖVP), Deutsch Jahrndorfs Bürgermeister Gerhard Bachmann (SPÖ), Tadtens Bürgermeister Willibald Goldenits (ÖVP), Frauenkirchens Bürgermeister Hannes Schmid (SPÖ), Potzneusiedls Bürgermeister Franz Werdenich (ÖVP), Kittsees Bürgermeister Hannes Hornek (ÖVP), Andaus Bürgermeister Philipp Pelzer (SPÖ), Apetlons Bürgermeisterin Silvia Pitzl (SPÖ).(Bild: Charlotte Titz)

Einen Nachmittag lang kredenzten Politiker Kaffee und Kuchen für den guten Zweck. 

13 Bürgermeister von SPÖ und ÖVP aus dem Bezirk Neusiedl am See, sowie Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf haben zum „Pinken Amtscafe“ in die Summakuchl in Gols geladen. Von den Politikern und ihren Familien, der Konditorei Lunzer und Naglreiter gab es die köstlichsten hausgemachten Mehlspeisen, Golser Bier und „Filius Caffe“ spendierten Getränke und Kaffee, die Seewinkler Eismanufaktur spendete rosa Eis, Szigeti lud zu einem Gläschen Sekt – und das alles für die Pink Ribbon Aktion.

Kuchen essen, Kaffee, Sekt und Spritzer trinken für den guten Zweck: Das gab‘s in der Summakuchl ...
Kuchen essen, Kaffee, Sekt und Spritzer trinken für den guten Zweck: Das gab‘s in der Summakuchl in Gols.(Bild: Charlotte Titz)
Nationalrat Maximilian Köllner mit seiner Kuchenspende für die Veranstaltung.
Nationalrat Maximilian Köllner mit seiner Kuchenspende für die Veranstaltung.(Bild: Charlotte Titz)
Franz Werdenich, ÖVP-Bürgermeister von Potzneusiedl sorgte für Pikantes zum Sekt und Wein.
Franz Werdenich, ÖVP-Bürgermeister von Potzneusiedl sorgte für Pikantes zum Sekt und Wein.(Bild: Charlotte Titz)
Der Golser Bürgermeister Kilian Brandstätter (SPÖ), Landtagspräsidentin Astrid Eisenkop (SPÖ), ...
Der Golser Bürgermeister Kilian Brandstätter (SPÖ), Landtagspräsidentin Astrid Eisenkop (SPÖ), Andrea Konrath von der Burgenländischen Krebshilfe und der Halbturner Bürgermeister Markus Ulram (ÖVP) bei der Begrüßung.(Bild: Charlotte Titz)
Weidens Bürgermeister Heinrich Hareter (SPÖ) und seine Frau halfen den Gästen bei der ...
Weidens Bürgermeister Heinrich Hareter (SPÖ) und seine Frau halfen den Gästen bei der Mehlspeis-Wahl.(Bild: Charlotte Titz)
Die Besucher spendeten ordentlich. Stattliche 6268,82 Euro kamen von ihnen in die Boxen.
Die Besucher spendeten ordentlich. Stattliche 6268,82 Euro kamen von ihnen in die Boxen.(Bild: Charlotte Titz)
Manuela Leitner hübschte Franz Werdenich mit einer rosa Schleife auf.
Manuela Leitner hübschte Franz Werdenich mit einer rosa Schleife auf.(Bild: Charlotte Titz)
David Rimpfl vom Filius Caffe war der Herr an der Kaffeemaschine. Er schulte Landtagspräsidentin ...
David Rimpfl vom Filius Caffe war der Herr an der Kaffeemaschine. Er schulte Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf und Edelstals Bürgermeister Gerald Handig (ÖVP) am Gerät ein, machte aber selbst auch viele, viele Kaffee für die Gäste.(Bild: Charlotte Titz)
Tadtens Bürgermeister Willibald Goldenits (ÖVP) und Frauenkirchens Bürgermeister Hannes Schmid ...
Tadtens Bürgermeister Willibald Goldenits (ÖVP) und Frauenkirchens Bürgermeister Hannes Schmid (SPÖ) waren die Herren hinter der Bar. Sie kredenzten Wasser, Spritzer, Wein und Sekt.(Bild: Charlotte Titz)
Die arbeitssamen Heinzelfrauen hinter der Veranstaltung: Manuela Leitner und Sabine Kapuy von ...
Die arbeitssamen Heinzelfrauen hinter der Veranstaltung: Manuela Leitner und Sabine Kapuy von der Gemeinde Gols.(Bild: Charlotte Titz)
Auch Bürgermeister Franz Werdenich leistete seinen finanziellen Obolus.
Auch Bürgermeister Franz Werdenich leistete seinen finanziellen Obolus.(Bild: Charlotte Titz)
Deutsch Jahrndorfs Bürgermeister LAbg Gerhard Bachmann (SPÖ) und der Golser Amtskollege Kilian ...
Deutsch Jahrndorfs Bürgermeister LAbg Gerhard Bachmann (SPÖ) und der Golser Amtskollege Kilian Brandstätter(Bild: Charlotte Titz)
Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ) im Gespräch mit Diana Rimpfl.
Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ) im Gespräch mit Diana Rimpfl.(Bild: Charlotte Titz)
Viel zu tun an der Kaffeemaschine: Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf, Gerald Handig und die ...
Viel zu tun an der Kaffeemaschine: Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf, Gerald Handig und die Podersdorfer Bürgermeisterin Michaela Wohlfart (ÖVP)(Bild: Charlotte Titz)
An der Kaffeemaschine: David Rimpfl (li.), Astrid Eisenkopf und Gerald Handig.
An der Kaffeemaschine: David Rimpfl (li.), Astrid Eisenkopf und Gerald Handig.(Bild: Charlotte Titz)
FPÖ-Damen mit rosa Eis: Edith Stampfl (Mitte) und Landtagsabgeordnete Michaela Brandlhofer.
FPÖ-Damen mit rosa Eis: Edith Stampfl (Mitte) und Landtagsabgeordnete Michaela Brandlhofer.(Bild: Charlotte Titz)
Der Potzneusiedler Bürgermeister beim Abräumen der Tische.
Der Potzneusiedler Bürgermeister beim Abräumen der Tische.(Bild: Charlotte Titz)
Gols Vize Gerhard Playl, Potzneusiedls Bgm. Franz Werdenich, Andaus Bürgermeister Philipp Pelzer ...
Gols Vize Gerhard Playl, Potzneusiedls Bgm. Franz Werdenich, Andaus Bürgermeister Philipp Pelzer (SPÖ) und Golser Bier Chef Markus Sautner.(Bild: Charlotte Titz)
Spaß bei der Arbeit: Gerald Handig und Michaela Wohlfart
Spaß bei der Arbeit: Gerald Handig und Michaela Wohlfart(Bild: Charlotte Titz)
Frauenkirchens Bürgermeister Hannes Schmid im Gespräch mit Gästen.
Frauenkirchens Bürgermeister Hannes Schmid im Gespräch mit Gästen.(Bild: Charlotte Titz)
Die Apetloner Bürgermeisterin Silvia Pitzl (SPÖ) übernimmt einen Kuchen.
Die Apetloner Bürgermeisterin Silvia Pitzl (SPÖ) übernimmt einen Kuchen.(Bild: Charlotte Titz)
Der Golser Vize-Bürgermeister a.D. Hans Hackstock mit dem Potzneusiedler Gemeindeoberhaupt Franz ...
Der Golser Vize-Bürgermeister a.D. Hans Hackstock mit dem Potzneusiedler Gemeindeoberhaupt Franz Werdenich.(Bild: Charlotte Titz)
Die Mehlspeise ging weg wie die warmen Semmeln.
Die Mehlspeise ging weg wie die warmen Semmeln.(Bild: Charlotte Titz)
Markus Sautner und Gerhard Playl
Markus Sautner und Gerhard Playl(Bild: Charlotte Titz)
Maximilian Köllner am Zapfhahn.
Maximilian Köllner am Zapfhahn.(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
Gattendorf, Neudorf, Potzneusiedl an einem Tisch: Den Herrschaften schmeckte es! Und auch die ...
Gattendorf, Neudorf, Potzneusiedl an einem Tisch: Den Herrschaften schmeckte es! Und auch die Unterhaltung war gut.(Bild: Charlotte Titz)
Landesrätin Daniela Winkler stieß mit Henrietta Linder und Sabine Preschitz auf die gelungene ...
Landesrätin Daniela Winkler stieß mit Henrietta Linder und Sabine Preschitz auf die gelungene Veranstaltung an.(Bild: Charlotte Titz)
Silvia Pitzl bei der Arbeit.
Silvia Pitzl bei der Arbeit.(Bild: Charlotte Titz)
Full House drinnen...
Full House drinnen...(Bild: Charlotte Titz)
... und draußen.
... und draußen.(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
Gute Unterhaltung bei den Gästen. Die Mehlspeisen und auch die Getränke kamen gut an.
Gute Unterhaltung bei den Gästen. Die Mehlspeisen und auch die Getränke kamen gut an.(Bild: Charlotte Titz)
Die „Andau Connection“ mit Manuela Leitner.
Die „Andau Connection“ mit Manuela Leitner.(Bild: Charlotte Titz)

Denn jede 8. Frau ist von Brustkrebs betroffen. Pink Ribbon möchte auf die wichtigen Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung aufmerksam machen.

Die Unmengen an Mehlspeisen gingen weg wie die warmen Semmeln und die Besucher honorierten die parteiübergreifende Aktion mit großartigen 6.268,82 Euro. Die Brauerei Gols und „Filius Caffe“ rundeten auf satte 7000 Euro auf. Danke!

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Folgen Sie uns auf