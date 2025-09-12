Kuchen essen, Kaffee trinken und Gutes tun

Morgen, Samstag, ab 13 Uhr laden 13 Gemeinden zur parteiübergreifenden Benefizaktion in die Summakuchl nach Gols. Seien Sie dabei!
Die Bürgermeisterfamilien der Gemeinden Andau, Apetlon, Deutsch Jahrndorf, Edelstal, Frauenkirchen, Gols, Halbturn, Illmitz, Kittsee, Podersdorf am See, Potzneusiedl, Tadten und Weiden am See laden am Samstag zum parteiübergreifenden pinken „Amtscafé“.
Sammeln für Pink Ribbon
Inspiriert wurden sie vom Landkreis Traunstein, wo Bürgermeister und ihre Familien beim „Café Amtsstüberl“ selbst Kaffee und Kuchen ausschenken – und so jedes Jahr Geld für wohltätige Zwecke sammeln. Im Bezirk Neusiedl wurde das „Pinke Amtscafé“ daraus, weil die Einnahmen der Pink-Ribbon-Aktion zugutekommen.
Bewusstsein stärken
Denn: Jede achte Frau ist im Laufe ihres Lebens von Brustkrebs betroffen. Früherkennung kann Leben retten – umso wichtiger ist es, das Bewusstsein dafür zu stärken. Die Veranstaltung steht unter der Patronanz von Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf, die sich seit Jahren für Pink Ribbon Österreich engagiert.
