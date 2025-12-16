Swiss-Notlandung in Graz: Noch immer offene Fragen

Probleme mit Schutzausrüstung

Mehrere Personen, darunter auch Crew-Mitglieder, wurden teils schwer verletzt. Ein 23-jähriger Flugbegleiter starb später im Spital. Beim Zwischenfall gab es Probleme mit der Schutzausrüstung für die Crew-Mitglieder, den sogenannten Smokehoods. Schon im Sommer 2023 hatte es bei einem Swiss-Flug Probleme mit diesen Schutzhauben gegeben. Diese stehen daher besonders im Fokus der Ermittlungen.