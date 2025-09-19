Vorerst durch Zufall, nun auf der World Tour dabei

Fabian Lang lebt derzeit seinen Traum! Das steirische Golf-Talent darf in Frankreich zum zweiten Mal in seiner Karriere auf der World Tour abschlagen. Danach entscheidet sich für den baldigen Pro, wohin die Reise geht. Der 22-Jährige muss auf die „Schulbank“. Dort ist für ihn alles möglich, sogar die große Tour.
Ende August sorgte Fabian Lang für ein Ausrufezeichen! Der Steirer triumphierte bei den internationalen französischen Meisterschaften in der Nähe von Paris. Ein Sieg, der ihm eine Wildcard für das World-Tour-Turnier ab Donnerstag in Frankreich (Open de France) einbrachte. Bevor es zum Highlight nach Frankreich ging, schaute der 22-Jährige in der Redaktion der „Steirerkrone“ vorbei und gab Einblick in das wohl aufregendste Jahr seiner noch jungen Karriere. „Ich bin mit neun Jahren zufällig zum Golfsport gekommen. Ich war nicht das Über-Talent, aber irgendwas an diesem Sport hat mich so fasziniert, dass ich bald nur mehr Golf gespielt und mit Fußball aufgehört habe“, erinnert sich Lang an die Anfänge zurück.
