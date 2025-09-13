Junge Katholiken braucht die Welt!

„Vorschläge?“ Der Papst schaute den Kardinal mit buchhalterischer Strenge an. „Heiligkeit, mir kommt da eine Idee. Da gab es doch diesen einfältigen Jungen, der sich im Internet herumtrieb und predigte. Wie hieß er gleich? Actius oder Acutis. Gott hat ihn leider viel zu früh zu sich geholt.“ Semeraro zog eine verlogen traurige Miene und fuhr fort: „Den könnten wir zum Idol aufbauen, zum Cyber-Heiligen. Die Jugend von heute treibt sich doch nur noch im Internet rum.“ „Worauf wartest du?“, sprach der Papst ungeduldig. „Die Seligsprechung ist schon abgeschlossen, aber da fehlt noch eine Kleinigkeit. Die beiden Wunder, die er vollbracht haben müsste.“ „Dir fällt schon was ein“, sagte Leo XIV. in einem Ton, der kein Nein duldete. Dann setzte er wieder sein gottgegebenes Gesicht auf, für das er ja nichts kann, und eilte zur Audienz mit den polnischen Jungpriestern.