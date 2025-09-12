25-Jahr-Jubiläum: Erste Ortstafel in zwei Sprachen

Politiker als Zeitzeugen erinnerten sich

Der Präsident der Landwirtschaftskammer, Niki Berlakovich (ÖVP), erinnerte sich beim Festakt: „Ich war damals im Landtag Volksgruppensprecher. Den Beschluss, die Ortstafeln aufzustellen gab es bereits seit sieben Jahren, als ich unter der international stark kritisierten Regierung Schüssel/Haider ein ,Window of Opportunity‘ (Anm. Fenster für Möglichkeiten) sah, zu zeigen, dass diese Kritik unberechtigt ist. Die SPÖ unter Landeshauptmann Stix hatte damals Probleme, dies umzusetzen.“ Man habe eine Volksbefragung überlegt. Berlakovich: „Aber man konnte doch nicht die Mehrheit über die Rechte einer Minderheit abstimmen lassen.“