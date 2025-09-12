Bim-Fahrer aus aller Welt beurteilen Wiener Öffis

Einmal Wien und seine Öffi-Landschaft aus den Augen von Profis aus aller Welt sehen – diese Chance boten Gespräche am Trainingstag zur Tram-WM mit Zweierteams aus 25 Ländern und sechs Kontinenten. Unser Öffi-Alltag sorgt bei den meisten für Staunen: Sich mit einer Straßenbahn gemeinsam mit dem ganzen anderen Verkehr durch Altbaustraßen zu schlängeln, können sich nur die wenigsten vorstellen.