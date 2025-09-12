Vorteilswelt
Musikalische Tradition

Großes Jubiläum: Es wird wieder „gebradlt“

Kärnten
12.09.2025 14:01
Silvio Ambrosch, Johannes Kokarnig, Robert Dominikus und Stefan Krenn halten eine alte Tradition ...
Silvio Ambrosch, Johannes Kokarnig, Robert Dominikus und Stefan Krenn halten eine alte Tradition hoch(Bild: Volxbradler)

Seit mittlerweile zehn Jahren „bradlt“ Robert Dominikus mit seinen Mannen. Zum runden Jubiläum gibt es nicht nur eine neue CD, sondern auch ein eigenes Konzert.

0 Kommentare

Fast schon in Vergessenheit geraten ist das „Bradln“ in der heimischen Volksmusikszene. Dabei hat diese spezielle Form des Musizierens, wobei das freie und stromfreie Musizieren in einer Gruppe im Mittelpunkt steht, in Kärnten eine lange Tradition. „Und das haben wir vor zehn Jahren wieder ins Leben gerufen“, sagt Robert Dominikus, Gründungsmitglied der VolXBradler im Gespräch mit der „Kärntner Krone“.

Auf den Spuren der Rosentaler Legenden
Das musikalische Repertoire der Gruppe reicht über klassische Volksmusik, über bekannte Hits bis hin zum Erbe der Original fidelen Rosentaler. „Die meisten Stücke sind leider fast schon in Vergessenheit geraten. Daher ist es uns ein Anliegen, diese Lieder wieder in Erinnerung zu rufen.“

Legenden aus Kärnten: die Original fidelen Rosentaler
Legenden aus Kärnten: die Original fidelen Rosentaler(Bild: Evelyn Hronek)

Und auch auf der neuesten CD „Heute woll’n wir Feiern“ der VolXBradler sind Stücke der Rosentaler Legenden zu finden, darunter auch der Titel „Schönes Ferlach“. Präsentiert wird das neueste Werk von Robert Dominikus (Klarinette, Kontrabass, Harmonika, Saxophon) Silvio Ambrosch (Harmonika), Johannes Kokarnig (Harmonika) und Stefan Krenn (Bariton) anlässlich des zehnjährigen Jubiläums am 19. September (19 Uhr) im Kulturhaus Gurnitz. „Mit dabei sind auch die Alphornbläser Alpklang Carinthia und das Doppelsextett Carinthia“, sagt Dominikus, der nicht nur die Stücke der Truppe arrangiert, sondern auch schreibt.

Porträt von Marcel Tratnik
Marcel Tratnik
