Großes Jubiläum: Es wird wieder „gebradlt“

Fast schon in Vergessenheit geraten ist das „Bradln“ in der heimischen Volksmusikszene. Dabei hat diese spezielle Form des Musizierens, wobei das freie und stromfreie Musizieren in einer Gruppe im Mittelpunkt steht, in Kärnten eine lange Tradition. „Und das haben wir vor zehn Jahren wieder ins Leben gerufen“, sagt Robert Dominikus, Gründungsmitglied der VolXBradler im Gespräch mit der „Kärntner Krone“.