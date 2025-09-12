„War selten so stolz auf eine Mannschaft!“

Richtig stark! Austrias Fußball-Frauen dürfen nach dem 0:0 auswärts gegen Paris FC weiter vom Aufstieg in die Champions League träumen. Das Rückspiel am Donnerstag (19.45 Uhr) in Wien ist live auf Krone.at und Krone.tv zu sehen. Ein Einzug in die Ligaphase würde auch die Kasse klingeln lassen.