Heroisches 0:0

„War selten so stolz auf eine Mannschaft!“

Frauenfußball
12.09.2025 18:42
Die Party geht weiter: Mit dem 0:0 in Paris sind Austrias Frauen weiter auf Kurs Richtung ...
Die Party geht weiter: Mit dem 0:0 in Paris sind Austrias Frauen weiter auf Kurs Richtung Champions League!(Bild: GEPA)

Richtig stark! Austrias Fußball-Frauen dürfen nach dem 0:0 auswärts gegen Paris FC weiter vom Aufstieg in die Champions League träumen. Das Rückspiel am Donnerstag (19.45 Uhr) in Wien ist live auf Krone.at und Krone.tv zu sehen. Ein Einzug in die Ligaphase würde auch die Kasse klingeln lassen.

Bei den Männern geht die Champions League erstmals seit der Saison 2018/19 ohne österreichische Beteiligung über die Bühne. Bei den Frauen steuert Rot-Weiß-Rot hingegen auf Historisches zu!

Porträt von Alexander Hofstetter
Alexander Hofstetter
