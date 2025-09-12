„War selten so stolz auf eine Mannschaft!“

LIVE: Leverkusen gegen Frankfurt
Deutsche Bundesliga
Richtig stark! Austrias Fußball-Frauen dürfen nach dem 0:0 auswärts gegen Paris FC weiter vom Aufstieg in die Champions League träumen. Das Rückspiel am Donnerstag (19.45 Uhr) in Wien ist live auf Krone.at und Krone.tv zu sehen. Ein Einzug in die Ligaphase würde auch die Kasse klingeln lassen.
Bei den Männern geht die Champions League erstmals seit der Saison 2018/19 ohne österreichische Beteiligung über die Bühne. Bei den Frauen steuert Rot-Weiß-Rot hingegen auf Historisches zu!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.