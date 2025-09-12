Das Fahrerlager in Spielberg wird zur Schatzkiste

LIVE: Leverkusen gegen Frankfurt
Die DTM ist ein millionenschwerer Wanderzirkus. In Spielberg muss man dafür manchmal ganz genau hinschauen. Der Zuspruch der Fans gibt der Sportwagen-Serie recht. Ein Rundgang durch das Fahrerlager mit der „Krone“.
Nasskalt und nebelverhangen empfing Spielberg am Freitag seine Gäste zum Auftakt des DTM-Wochenendes. Die überschaubare Zahl der Campinggäste verkroch sich vormittags noch in den Zelten und Wohnwägen, pilgerte aber an die Rennstrecke als sich zu Mittag endlich die Sonne zeigte.
