„Meine größte Niederlage in den letzten 10 Jahren“

Dietmar Riegler lenkt das WAC-Schiff seit nun bereits 25 Jahren. Von der Kärntner Liga bis rauf in die Bundesliga beförderte der gewiefte Geschäftsmann seine „Wölfe“ – um zweimal in einer Europa-Gruppenphase aufzulaufen und in der famosen vergangenen Saison die ÖFB-Cup-Trophäe gen Himmel zu stemmen. Bevor am Samstag Salzburg kommt, stand der 59-Jährige der „Krone“ Rede und Antwort.