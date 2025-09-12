Paar bewirtet Kärntner Almhütte seit 40 Jahren

Herausforderungen seit Einstellung der Bahn

Doch die Zeiten änderten sich. „Mit der Einstellung der Reißeckbahn, die ja schon seit zehn Jahren nicht mehr rauf fährt“, zeigen sich die beiden enttäuscht. „Deshalb sind es jetzt oft nur zwei Essen am Tag, was sich ja niemals rentiert“, betonen die beiden und hoffen seit Jahren auf eine Lösung, wie beispielsweise ein Busshuttle einzurichten. „Denn es fehlen die Gäste. Und das tut sich so niemand mehr an. Auch wir nicht, wenn wir nicht in der Pension wären und uns deshalb diesen Luxus, in den Sommermonaten heroben leben zu können, leisten könnten“, betonen die beiden.