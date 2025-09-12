Ragweed-Wucher: Großer Ärger über zahnloses Gesetz

Meldestelle habe „nichts gebracht“

Er hat sich in der Sache bereits an die Meldestelle für Ragweed gewandt. Wirklich gebracht habe dies allerdings nichts, meint der Ortschef. Denn den Grundstücksbesitzern werde dann zwar eine Frist gestellt, innerhalb der sie das invasive Unkraut entfernen müssen. Wenn sie das nicht tun, seien allerdings keine Sanktionen vorgesehen. „Mir tun die Menschen leid, die jetzt unter der Belastung durch Ragweed leiden müssen“, meint der Bürgermeister.