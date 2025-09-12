Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Reporterin am Limit

Ohnmächtig im Cockpit: Wird ihr Kunstflug zu viel?

Viral
12.09.2025 19:00

Flugplatz Vöslau, 20 Minuten Dauerdröhnung: Diesmal erlebt krone.tv-Reporterin Aurora Bajgora in der Luft ihren härtesten Selbsttest bisher. Der 43-jährige Kunstflugpilot Roland Kastenhuber verspricht drei- bis vierfache Erdbeschleunigung. Als die Maschine abhebt und die Manöver geschehen, passiert plötzlich für sie das Unvorstellbare!

0 Kommentare

Noch am Weg zum Flugplatz versucht sie, sich mental auf das vorzubereiten, was als „Routineflug“ für einen Profi gilt – aber für Normalsterbliche ein Höllenritt ist: Loopings, Rückenflug, Abschwung bei Höchstgeschwindigkeit – Aurora weiß, was auf sie zukommt. Zumindest glaubt sie das. 

Mit gerade einmal 16 Jahren erwirbt Roland Kastenhuber (43) in Kirchdorf an der Krems seinen ...
Mit gerade einmal 16 Jahren erwirbt Roland Kastenhuber (43) in Kirchdorf an der Krems seinen Segelflugschein. Im Kunstflug entdeckt er seine wahre Leidenschaft.(Bild: Clemens Pichler)
Nach sechs Minuten klappt unsere Reporterin weg – kurzer Blackout. Für sie ist es der bisher ...
Nach sechs Minuten klappt unsere Reporterin weg – kurzer Blackout. Für sie ist es der bisher härteste Selbsttest.(Bild: krone.tv)

An ihrer Seite: Kunstflugpilot Roland Kastenhuber (43), ein Top-Athlet der Lüfte. Wöchentlich trainiert er für die Kunstflug-Weltmeisterschaft 2025 in Ungarn – wo er für Österreich antritt. Davor hebt er mit Anfängerin Aurora ab.

Doch dieses Abenteuer hat seinen Preis! Das Video ist auf jeden Fall sehenswert!

Porträt von Aurora Bajgora
Aurora Bajgora
Porträt von Clemens Pichler
Clemens Pichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Volonaut Airbike
Das „Flugmotorrad“ ist echt, der Preis leider auch
Katy Perry wagt sich bei Auftritten mehrmals in die Lüfte – auf einem Schmetterling reitend aber ...
Bei Konzerteinlage
Katy Perry stürzt fast mit Riesenschmetterling ab
Cop-Cam-Video zeigt:
Held zieht Mann aus brennendem Wrack
Alles nur Fake!
Nach „Panda-Hunden“: Zoo malt Esel wie Zebra an
Beni Hafner alias Oimara sorgte mit „Wackelkontakt“ für einen Hit in den Skihütten.
Krone Plus Logo
Abgehen zu Möbelstück
„Ich wusste sofort, dass dieses Lied ein Hit wird“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
116.541 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Österreich
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
99.859 mal gelesen
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Wien
Kahlschlag bei Kik? Österreich-Filialen wackeln
88.062 mal gelesen
Der Textilriese Kik betreibt in Österreich 254 Standorte. Wegen hoher Verluste drohen neben ...
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
2981 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Innenpolitik
„Wenn sie das noch einmal probieren, dann …“
1555 mal kommentiert
Seniorenbund-Obfrau Ingrid Korosec (li.) und Birgit Gerstorfer (Vorsitzende des ...
Innenpolitik
„Menschen sagen mir: Passen Sie auf sich auf!“
1295 mal kommentiert
Der FPÖ-Chef zeigte sich im Sommergespräch mit der „Krone“ höchst angriffslustig. 
Mehr Viral
Reporterin am Limit
Ohnmächtig im Cockpit: Wird ihr Kunstflug zu viel?
Kanzler schaut zu
Mercedes-Chef kann Kofferraum nicht aufmachen
Residenz in Toskana
Luxusvilla von Napoleons Schwester wird verkauft
Bei Coldplay erwischt
Ehemann meldet sich zu „Kiss Cam“-Affäre zu Wort!
US-Rekordserie beendet
Zwei Lotto-Spieler knacken Milliarden-Jackpot
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf