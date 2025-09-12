Ohnmächtig im Cockpit: Wird ihr Kunstflug zu viel?

Noch am Weg zum Flugplatz versucht sie, sich mental auf das vorzubereiten, was als „Routineflug“ für einen Profi gilt – aber für Normalsterbliche ein Höllenritt ist: Loopings, Rückenflug, Abschwung bei Höchstgeschwindigkeit – Aurora weiß, was auf sie zukommt. Zumindest glaubt sie das.