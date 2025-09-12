Ohnmächtig im Cockpit: Wird ihr Kunstflug zu viel?

Flugplatz Vöslau, 20 Minuten Dauerdröhnung: Diesmal erlebt krone.tv-Reporterin Aurora Bajgora in der Luft ihren härtesten Selbsttest bisher. Der 43-jährige Kunstflugpilot Roland Kastenhuber verspricht drei- bis vierfache Erdbeschleunigung. Als die Maschine abhebt und die Manöver geschehen, passiert plötzlich für sie das Unvorstellbare!
Noch am Weg zum Flugplatz versucht sie, sich mental auf das vorzubereiten, was als „Routineflug“ für einen Profi gilt – aber für Normalsterbliche ein Höllenritt ist: Loopings, Rückenflug, Abschwung bei Höchstgeschwindigkeit – Aurora weiß, was auf sie zukommt. Zumindest glaubt sie das.
An ihrer Seite: Kunstflugpilot Roland Kastenhuber (43), ein Top-Athlet der Lüfte. Wöchentlich trainiert er für die Kunstflug-Weltmeisterschaft 2025 in Ungarn – wo er für Österreich antritt. Davor hebt er mit Anfängerin Aurora ab.
Doch dieses Abenteuer hat seinen Preis! Das Video ist auf jeden Fall sehenswert!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.