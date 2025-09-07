Mitreden und mitgestalten: Ihre Meinung zählt!

„Diese Befragung gibt den Menschen die Möglichkeit, gehört zu werden, die eigene Meinung kundzutun und dadurch Partei-, Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik mitzugestalten. Heutzutage gibt es kaum eine politische Entscheidung, die nicht auf Umfragen basiert“, weiß IFDD-Geschäftsführer Christoph Haselmayer. Und „Kärntner Krone“-Chefredakteur Hannes Mößlacher ergänzt: „Wir von der ,Krone‘ waren schon immer interessiert an der Meinung unserer Leserinnen und Leser. Wir geben Ihnen eine Stimme – etwa auf unseren Leserbrief-Seiten, die passend ,Die Stimme Österreichs‘ heißen.“ Übrigens: Über Leserbriefe an kaerntner@kronenzeitung.at freuen wir uns freilich immer!