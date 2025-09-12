„Krone-Meter“: Ihre Stimme für Kärntens Zukunft

Kärnten verändert sich – und Sie können dabei mitreden. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Gemeinde, der Infrastruktur oder dem kulturellen Angebot vor Ort? Was sollte sich ändern, was läuft schon gut? Genau das wollen wir von Ihnen erfahren. Deshalb laden wir Sie ein, Ihre Gedanken und Anliegen mit uns im „Krone-Meter“ zu teilen und aktiv Einfluss auf die Entwicklung unseres Bundeslandes zu nehmen.