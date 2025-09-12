„Krone-Meter“: Ihre Stimme für Kärntens Zukunft

Mit dem „Krone-Meter“ fragen wir nach: Sagen Sie uns Ihre Meinung! Machen Sie mit bei der großen Leserbefragung der „Kärntner Krone“ mit und gestalten Sie die Zukunft unseres Bundeslandes mit.
Kärnten verändert sich – und Sie können dabei mitreden. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Gemeinde, der Infrastruktur oder dem kulturellen Angebot vor Ort? Was sollte sich ändern, was läuft schon gut? Genau das wollen wir von Ihnen erfahren. Deshalb laden wir Sie ein, Ihre Gedanken und Anliegen mit uns im „Krone-Meter“ zu teilen und aktiv Einfluss auf die Entwicklung unseres Bundeslandes zu nehmen.
Nehmen Sie sich die zwei Minuten Zeit, um die Zukunft von uns allen mitzugestalten. Wie das geht, sehen Sie in der Infobox oben – oder Sie schreiben uns einen Leserbrief per Mail an kaerntner@kronenzeitung.at. CMS
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.