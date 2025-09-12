Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polyamourös!

Ne-Yo liebt VIER Frauen auf XL-Matratze nach Maß

Society International
12.09.2025 19:00
Ne-Yo und seine vier Freundinnen – seit er polyamourös lebt, sei sein Liebesleben „phänomenal“, ...
Ne-Yo und seine vier Freundinnen – seit er polyamourös lebt, sei sein Liebesleben „phänomenal“, sagt er.(Bild: Viennareport)

Ne-Yo schwärmt von seinem „phänomenalen“ Liebesleben mit seinen vier Partnerinnen. Der 45-jährige Sänger ist zwar nicht „legal verheiratet“, bezeichnete das Quartett jedoch als seine „Frauen“ und verriet, dass sie eine großartige Zeit miteinander haben.

0 Kommentare

Im „Mafiathon 3“-Stream von Kai Cenat plauderte er aus: „Mein Liebesleben ist phänomenal. Ich fühle mich großartig. Ich bin derzeit in einer polyamorösen Beziehung. Ich habe vier wunderschöne Damen, die regelmäßig mit mir unterwegs sind. Sie sind tatsächlich hier.“

Für ihn ist das Leben so ehrlicher
Der „So Sick“-Interpret – der mit seiner ehemaligen Verlobten Monyetta Shaw die Kinder Madilyn (14) und Mason (13) hat, mit Ex-Frau Crystal Renay die Kinder Shaffer Jr. (9), Roman (6) und Isabella (4) sowie mit Sade Jenea Bagnerise die Kinder Braiden (4) und Brixton (2) – erklärte, dass ihn seine Scheidung 2022 dazu gebracht habe, sein Leben ehrlicher zu leben.

„Ich bin 45 Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben dreht sich alles, was ich tue, darum, was am besten für mich, für meine Kinder und für mein Umfeld ist. Das war’s. Ich sage dir ehrlich: Ich war vorher verheiratet, mit einer Frau. Es lief nicht gut. Ich habe Fehler gemacht“, räumte der Künstler ein. „Wir ließen uns scheiden, viele Menschen wurden verletzt, und in diesem Moment habe ich mir gesagt, dass ich nie wieder jemanden anlügen werde.“

Ne-Yo lebt mit vier Frauen ein ehrlicheres Leben als mit einer.
Ne-Yo lebt mit vier Frauen ein ehrlicheres Leben als mit einer.(Bild: PPS/www.pps.at)

Matratze extra angefertigt
Ne-Yo erklärte, dass ihm schnell klar wurde, dass er für mehr als eine Frau Gefühle hatte. „Ich ging zu ihr: ,Hör zu, du weißt, dass ich mit dir klarkomme. Ich komme absolut mit dir klar. Aber nicht nur mit dir. Ich komme auch mit ihr, ihr und ihr klar. Also will ich das Ganze zusammenbringen. Wenn du dabei bist, lass uns loslegen. Wenn nicht, ist das auch cool. Kein Herzschmerz. Du gehst deinen Weg und ich gehe meinen‘“, schilderte er.

Der Musiker verriet außerdem, dass er in seinem Zuhause extragroße Betten habe, um seine häusliche Konstellation unterzubringen: „Das sind zwei California Kings nebeneinander. Diese Matratze muss extra angefertigt werden“, enthüllte er.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
116.541 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Österreich
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
99.859 mal gelesen
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Wien
Kahlschlag bei Kik? Österreich-Filialen wackeln
88.062 mal gelesen
Der Textilriese Kik betreibt in Österreich 254 Standorte. Wegen hoher Verluste drohen neben ...
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
2981 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Innenpolitik
„Wenn sie das noch einmal probieren, dann …“
1555 mal kommentiert
Seniorenbund-Obfrau Ingrid Korosec (li.) und Birgit Gerstorfer (Vorsitzende des ...
Innenpolitik
„Menschen sagen mir: Passen Sie auf sich auf!“
1295 mal kommentiert
Der FPÖ-Chef zeigte sich im Sommergespräch mit der „Krone“ höchst angriffslustig. 
Mehr Society International
Polyamourös!
Ne-Yo liebt VIER Frauen auf XL-Matratze nach Maß
Riesen-Diamantring
Liam Hemsworth und Gabriella Brooks verlobt!
Heißer Auftritt
Hollywood-Star Dakota Johnson zeigt (fast) alles!
Testament enthüllt:
Stiftung erbt Armani-Konzern – Familie Immobilien
Blickfang-Korsett
Lauren Sánchez glänzt bei Charity-Gala in New York
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf