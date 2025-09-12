Ne-Yo liebt VIER Frauen auf XL-Matratze nach Maß

Für ihn ist das Leben so ehrlicher

Der „So Sick“-Interpret – der mit seiner ehemaligen Verlobten Monyetta Shaw die Kinder Madilyn (14) und Mason (13) hat, mit Ex-Frau Crystal Renay die Kinder Shaffer Jr. (9), Roman (6) und Isabella (4) sowie mit Sade Jenea Bagnerise die Kinder Braiden (4) und Brixton (2) – erklärte, dass ihn seine Scheidung 2022 dazu gebracht habe, sein Leben ehrlicher zu leben.

„Ich bin 45 Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben dreht sich alles, was ich tue, darum, was am besten für mich, für meine Kinder und für mein Umfeld ist. Das war’s. Ich sage dir ehrlich: Ich war vorher verheiratet, mit einer Frau. Es lief nicht gut. Ich habe Fehler gemacht“, räumte der Künstler ein. „Wir ließen uns scheiden, viele Menschen wurden verletzt, und in diesem Moment habe ich mir gesagt, dass ich nie wieder jemanden anlügen werde.“