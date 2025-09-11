Pensionsanpassung: Stocker verfehlt Ziel knapp

Dem Vernehmen nach plant die Regierung, bereits am Freitag das endgültige Modell der Pensionsanpassung für 2026 zu präsentieren. Dabei dürfte die volle Anpassung um die Inflationsrate von 2,7 Prozent bis zur Medianpension verkündet werden. Denn eine soziale Staffelung ist, wie berichtet, fix.

Bei der zweiten Runde der Verhandlungen zur Pensionsanpassung am Donnerstag geht es nun laut „Krone“-Informationen darum, wie genau gestaffelt werden soll. Verhandelt wird demnach, ob die durchschnittliche Erhöhung bei 2,2 oder 2,25 Prozent liegen soll. Der von Kanzler Stocker angekündigte Zielwert von 2,0 wird dabei jedenfalls knapp verfehlt. Immerhin: Die Ersparnis liegt je nach Wert bei 350 bis 300 Millionen Euro.