Ein lauter Knall – dann ging Stadel in Flammen auf

Feueralarm in der Nacht auf Donnerstag im Tiroler Zillertal: Ein Heustadel ging plötzlich aus noch unbekannter Ursache in Flammen auf. Ein Anrainer hatte zuvor einen lauten Knall gehört und sofort Alarm geschlagen. Erschwert wurde der Einsatz durch eine Stromleitung, die durch den Brand beschädigt wurde. Schwierig war auch die Löschwasserversorgung.