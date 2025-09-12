Wo Zeckenbisse besonders gefährlich sind

Noch schnell die letzten Sonnenstrahlen im Spätsommer genießen, durch die Natur laufen und kurze Hosen tragen? Eine Kombination, die Zecken oft zu ihrem Vorteil ausnutzen. Krone+ hat sich angesehen, wie gefährlich Zecken tatsächlich sind und wo in Österreich die meisten Zecken mit Krankheitserregern lauern.
Täglich den eigenen Körper und jenen der Kinder nach Zecken absuchen, in dichten Gräsern und Wiesen mit langen Hosen gehen und vorab eine FSME-Impfung abholen – mit diesen drei Schritten sinkt die Wahrscheinlichkeit, einen Zeckenbiss zu erleiden und/oder eine Krankheit davonzutragen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.