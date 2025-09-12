Wo Zeckenbisse besonders gefährlich sind

Noch schnell die letzten Sonnenstrahlen im Spätsommer genießen, durch die Natur laufen und kurze Hosen tragen? Eine Kombination, die Zecken oft zu ihrem Vorteil ausnutzen. Krone+ hat sich angesehen, wie gefährlich Zecken tatsächlich sind und wo in Österreich die meisten Zecken mit Krankheitserregern lauern.