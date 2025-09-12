Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Borreliose-Gefahr

Wo Zeckenbisse besonders gefährlich sind

Österreich
12.09.2025 06:00
Zecken lauern überall, vor allem in hohen Wiesen und Wäldern.
Zecken lauern überall, vor allem in hohen Wiesen und Wäldern.(Bild: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio)

Noch schnell die letzten Sonnenstrahlen im Spätsommer genießen, durch die Natur laufen und kurze Hosen tragen? Eine Kombination, die Zecken oft zu ihrem Vorteil ausnutzen. Krone+ hat sich angesehen, wie gefährlich Zecken tatsächlich sind und wo in Österreich die meisten Zecken mit Krankheitserregern lauern.

0 Kommentare

Täglich den eigenen Körper und jenen der Kinder nach Zecken absuchen, in dichten Gräsern und Wiesen mit langen Hosen gehen und vorab eine FSME-Impfung abholen – mit diesen drei Schritten sinkt die Wahrscheinlichkeit, einen Zeckenbiss zu erleiden und/oder eine Krankheit davonzutragen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Harald Dworak
Harald Dworak
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Österreich
Zweimal entzogen
Behördenkrimi: Diabetiker will Führerschein zurück
Krone Plus Logo
Borreliose-Gefahr
Wo Zeckenbisse besonders gefährlich sind
Krone Plus Logo
Jetzt ist er angeklagt
Gerichtsvollzieher hatte verbotene Begierden
„Bemühungen wirken“
Volksgarten Graz: Lichtblicke trotz Drogenhandel
Senior (80) zahlte
Betrug mit Kinderporno-Vorwurf und Polizei-Namen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine