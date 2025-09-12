So schlecht ist Wien gegen Cyberangriffe gerüstet

Datendiebstahl, Erpressung, Betriebsspionage: Vielen Selbständigen und Firmenbossen ist immer noch nicht bewusst, wie schnell sie Ziel von Cyberkriminellen werden können und wie teuer das ist. Es gibt ein paar einfache Wege, um das Ärgste zu verhindern. Eine davon ist analog und kostet fast nichts.