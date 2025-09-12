So schlecht ist Wien gegen Cyberangriffe gerüstet

„Ist schon peinlich“: Tamtam um Verstappen-Debüt
Schumacher deutlich
Datendiebstahl, Erpressung, Betriebsspionage: Vielen Selbständigen und Firmenbossen ist immer noch nicht bewusst, wie schnell sie Ziel von Cyberkriminellen werden können und wie teuer das ist. Es gibt ein paar einfache Wege, um das Ärgste zu verhindern. Eine davon ist analog und kostet fast nichts.
Der „Firmenchef“ tönt in den Hörer: „Überweisen Sie sofort 10.000 Euro an ...“ Die Stimme ist klar und klingt täuschend echt, stammt aber von einer Künstlichen Intelligenz im Dienst von Cyberkriminellen. Die Fachwelt nennt das einen Scam-Anruf. Und Scam-Anrufe zählen mittlerweile zu den häufigsten digitalen Angriffsarten auf Wiener Betriebe.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.