App bringt frischen Wind auf die Baustelle

Bei der HAAS Garten-, Dach- und Landschaftsbau GmbH aus Aschbach-Markt ist man seit 16 Jahren auf Dach- und Fassadenbegrünung spezialisiert. Doch wer hoch hinaus will, braucht auch starke Wurzeln in der Organisation. Bisher wurden Arbeitsstunden noch händisch erfasst – mit unleserlichen Zetteln, fehlenden Infos und viel Nachtelefonieren. „So konnten wir auf Dauer nicht weitermachen. Eine neue Lösung musste her“, beschreibt das Unternehmen die Ausgangslage.