Tresor-Coup: Fahndungsfotos veröffentlicht

Zu sehen sind mehrere Personen, die schwarze Sturmhauben tragen. Eine Person trägt rote Handschuhe, eine andere grüne. Zudem wurden auch Bilder eines schwarzen Autos sowie eines weißen Kleintransporters veröffentlicht. Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen davon aus, dass diese als Fluchtautos genutzt worden sein könnten. Einiges gibt ihnen aber noch Rätsel auf: So zeigen die Bilder beispielsweise, dass die Täter für ihren Flucht-Audi ordnungsgemäß ein Parkticket bezahlt haben und damit durch die Schranke gefahren sind. Beim Mercedes-Transporter drückten sie die Schranke hingegen einfach hoch, ohne zu zahlen.