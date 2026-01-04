Blackout-Betroffene haben zu wenige Schlafplätze

Anschlag von Linksextremisten verübt

Wie berichtet, hat sich die linksextremistische Vulkangruppe zu dem Anschlag auf das Stromnetz in Teilen Berlins bekannt. „Stromausfälle waren nicht Ziel der Aktion, sondern die fossile Energiewirtschaft. Bei den weniger wohlhabenden Menschen in dem Südwesten Berlins entschuldigen wir uns. Bei den vielen Besitzern von Villen in diesen Stadtteilen hält sich unser Mitleid in Grenzen“, heißt es in dem Schreiben, das der deutschen „Bild“ vorliegt. Die Tat sei „gemeinwohlorientiert“ und „gesellschaftlich sinnvoll“. Die Vulkangruppe rief auch schon zur weiteren Sabotage von Strom- und Energieanlagen auf.