„Kauf lokal“: Ein Zeichen für heimische Firmen

Von Amstetten bis Wiener Neustadt

„Regional kaufen stellt sicher, dass Wertschöpfung und Versorgung im Land bleiben. Deshalb haben wir die Kampagne gestartet. Mit dem Slogan ,Mir ist‘s nicht egal. Ich kauf lokal’ rufen wir ganz Niederösterreich auf, mitzumachen“, erklärt Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker. Von Amstetten bis Wiener Neustadt gibt es dabei Gutscheinsysteme für Kunden. Außerdem werden zehn regionale Gutscheine im Wert von jeweils 500 Euro verlost.