„Kauf lokal“: Ein Zeichen für heimische Firmen

Niederösterreich
04.01.2026 11:00
Andreas Auer und Wolfgang Ecker setzen auf „regionale Einkäufe“.
Andreas Auer und Wolfgang Ecker setzen auf „regionale Einkäufe“.(Bild: Christian Schörg)

Ohne regionale Kunden kann es der Wirtschaft nicht gut gehen. Deshalb wurde von der Wirtschaftskammer Niederösterreich die Aktion „Kauf lokal“ ins Leben gerufen. Alle können so ein Zeichen für blau-gelben Unternehmen setzen...

0 Kommentare

Unter #ichkauflokal im Internet spricht sich die Wirtschaftskammer klar für die Regionalität im weiten Land aus. Der Hintergrund: Jeder Niederösterreicher kommt täglich mit den verschiedensten Betrieben in Kontakt. Angefangen beim örtlichen Bäcker über die Tankstelle, unterschiedlichste Handelsbetriebe, Wirte, Friseure und vielen mehr.

Von Amstetten bis Wiener Neustadt
„Regional kaufen stellt sicher, dass Wertschöpfung und Versorgung im Land bleiben. Deshalb haben wir die Kampagne gestartet. Mit dem Slogan ,Mir ist‘s nicht egal. Ich kauf lokal’ rufen wir ganz Niederösterreich auf, mitzumachen“, erklärt Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker. Von Amstetten bis Wiener Neustadt gibt es dabei Gutscheinsysteme für Kunden. Außerdem werden zehn regionale Gutscheine im Wert von jeweils 500 Euro verlost.

Gemeinsam mit Andreas Auer, dem Obmann des NÖ Papier- und Spielwarenhandels, meint er weiter: „Wer lokal einkauft, stärkt die Betriebe vor Ort, sichert Arbeitsplätze und hält Ortskerne lebendig. Jeder Euro, der hier ausgegeben wird, bleibt in der Region.“ Für Präsident Wolfgang Ecker sind regionale Betriebe mehr als Verkaufsstellen: Sie seien Treffpunkte, Nahversorger und Identitätsstifter.

Porträt von Lukas Lusetzky
Lukas Lusetzky
Niederösterreich

