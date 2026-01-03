FH-Offensive in NÖ soll mehr Studenten anlocken

Durch die Millioneninvestitionen sollen neben einer jährlichen Basisfinanzierung von 140.000 Euro für die Forschungsarbeit für jede Fachhochschule auch 30.000 Euro pro Jahr und FH für Maßnahmen wie den Ausbau von Netzwerken und Kooperationen mit ausländischen Hochschulen zur Verfügung stehen. Ein wichtiger Fokus liegt auch auf dezentralen Angeboten, um den ländlichen Raum zu stärken. Studienangebote gibt es nämlich nicht nur in St. Pölten, Krems und Wiener Neustadt, sondern auch in Wieselburg, Tulln, Horn, Mauer und Mistelbach.