Ein Arbeitsmarkt mit Licht und viel Schatten

Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Aus Sicht des Arbeitsmarktservice (AMS) NÖ eine durchaus positive. Denn entgegen dem Bundesdurchschnitt ist hierzulande die Arbeitslosigkeit weniger stark gestiegen. Das zeigt sich vor allem bei der Langzeitarbeitslosigkeit: Diese stieg österreichweit um 25,4 Prozent an, im weiten Land hingegen nur um 16,3 Prozent. 2400 Betroffene konnten hingegen eine Arbeit aufnehmen (ein Plus von 16 Prozent).