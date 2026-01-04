Wie die Wirtschaft durch die Gartenschau aufblüht

Europaweit einzigartiges Naturparadies

Dass dieses europaweit einzigartiges Naturparadies – und von Garten Tulln-Chef Franz Gruber so sorgsam behütetes Tiefgrün – auch in der kalten Jahreszeit die Schöpfung stillt, ist kein Zufall. Denn die Vorbereitungen für die kommende Saison, Investitionen mit regionalen Unternehmen und die Rolle als ganzjähriger Arbeitgeber sorgen dafür, dass man selbst im Winter von den zart schlummernden Wurzeln bis zu den (noch) schlummernden Knospen in Bewegung bleibt.

So zeigen sich in Tulln die Eisblumen von ihrer schönsten Seite: nicht nur als winterliche Metapher, sondern als Symbol dafür, dass nachhaltiges Denken auch dann Früchte trägt, wenn andere längst Pause machen. Damit in wenigen Wochen wieder alles im ewigen Schöpfungskreislauf erblühe…