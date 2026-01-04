Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

75 Millionen Euro

Wie die Wirtschaft durch die Gartenschau aufblüht

Niederösterreich
04.01.2026 09:03
Besuch im (Winter-)Garten: Bürgermeister Eisenschenk, Landeshauptfrau MIkl-Leitner und ...
Besuch im (Winter-)Garten: Bürgermeister Eisenschenk, Landeshauptfrau MIkl-Leitner und Geschäftsführer Franz Gruber.(Bild: Die Garten Tulln/J. Ehn)
0 Kommentare

Der Winter hat sich ruhig über die Gartenstadt gelegt, die Wege sind leerer, der Atem der Donau wird sichtbar. Und doch blüht es in Tulln – nicht laut, nicht bunt, sondern beständig. Es sind die Eisblumen der Wertschöpfung, die zeigen, dass „Die Garten Tulln“ auch jenseits der Saison wirkt und trägt.

Erste ökologisch gestaltete Gartenschau
Seit der Eröffnung 2008 hat sich die erste ökologisch gestaltete Gartenschau Europas zu einem der wichtigsten touristischen Leitbetriebe Niederösterreichs entwickelt. Mehr als vier Millionen Besucher haben bereits den Weg nach Tulln gefunden – mit einem messbaren Effekt: rund 75 Millionen Euro regionale Wertschöpfung für Gastronomie, Hotellerie, Handel und die grüne Branche.

Weit mehr als nur ein Ausflugsziel
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hebt dieses Zusammenspiel hervor: „Die Garten Tulln ist weit mehr als ein Ausflugsziel. Sie verbindet ökologische Vorbildwirkung mit einer hohen wirtschaftlichen Relevanz für die Region. Damit stärkt sie nicht nur das Image der Gartenstadt Tulln, sondern ganz konkret auch viele Betriebe im Umland – vom kleinen Familienbetrieb bis zum innovativen Unternehmen.“

Partnerbetriebe mit an Bord
Für Franz Gruber, Geschäftsführer der Garten Tulln, ist genau das der Kern des großen Erfolgs: „Wir setzen bewusst auf niederösterreichische Partnerbetriebe, auf kurze Wege und langfristige Kooperationen. Unsere Gäste bringen Wertschöpfung in die Region – nicht nur über Eintrittskarten, sondern durch Nächtigungen, Restaurantbesuche und Einkäufe.“

Ein Herzstück der Stadtentwicklung
Auch Bürgermeister Peter Eisenschenk sieht „Die Garten Tulln“ als wirtschaftliches Rückgrat der Stadt: „Sie ist ein still und tief verwurzeltes Herzstück unserer Standortentwicklung. Diese Wertschöpfung bleibt in der Region und kommt den Menschen direkt zugute – durch Arbeitsplätze, Investitionen und eine hohe Lebensqualität.“

Europaweit einzigartiges Naturparadies
Dass dieses europaweit einzigartiges Naturparadies – und von Garten Tulln-Chef Franz Gruber so sorgsam behütetes Tiefgrün – auch in der kalten Jahreszeit die Schöpfung stillt, ist kein Zufall. Denn die Vorbereitungen für die kommende Saison, Investitionen mit regionalen Unternehmen und die Rolle als ganzjähriger Arbeitgeber sorgen dafür, dass man selbst im Winter von den zart schlummernden Wurzeln bis zu den (noch) schlummernden Knospen in Bewegung bleibt.

So zeigen sich in Tulln die Eisblumen von ihrer schönsten Seite: nicht nur als winterliche Metapher, sondern als Symbol dafür, dass nachhaltiges Denken auch dann Früchte trägt, wenn andere längst Pause machen. Damit in wenigen Wochen wieder alles im ewigen Schöpfungskreislauf erblühe…

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Porträt von Lukas Lusetzky
Lukas Lusetzky
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Die deutsche Polizei hat jetzt Fahndungsfotos von dem spektakulären Tresor-Einbruch ...
Millionen erbeutet
Tresor-Coup: Fahndungsfotos veröffentlicht
In Bayern ist ein zwölfjähriges Mädchen gestorben, das auf einen fahrenden Zug aufspringen ...
Tragödie in Bayern
Mädchen (12) wollte auf Zug aufspringen und starb
Nach dem spektakulären Bankeinbruch im deutschen Gelsenkirchen laufen die Ermittlungen auf ...
Keiner bemerkte etwas?
Gelsenkirchen-Coup könnte tagelang gedauert haben
Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
240.030 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
201.125 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
173.653 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf