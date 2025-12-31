Heimische Firmen sind nachhaltig UND kreativ

Neun Jahre lang umgab sie sich mit Zahlen und Bilanzen. „Aber in mir wuchs der Drang, mehr zu erschaffen – etwas mit Tiefe, Kreativität und Wirkung“, erzählt sie. Dieser Drang führte sie auf die Cinema Make-up School in Los Angeles, wo sie alles über Special Effects, HD Camera Ready- und High-Fashion-Make-up lernte. „Ich habe Monster erschaffen, Charaktere modelliert, und mit Airbrush, Silikon und digitalen Programmen gearbeitet“, so Weyrer. Heute arbeitet sie national wie international für Filmproduktionen, Modemarken und kreative Projekte. „Ich style nicht einfach Gesichter – ich erschaffe visuelle Identitäten“, so die Visagistin.