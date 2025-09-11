So viele Brandherde: Heiß auf Eis – von wegen

Der A23a hat sich am Wochenende in mehrere Teile aufgespalten. Dies ist an sich ein natürlicher Prozess – der Mensch jedoch verändert dessen Häufigkeit. Und durch immer wärmere Meere treibt der Koloss viel zu schnell seinem Ende entgegen.

Sechs Billionen Tonnen Eis sind seit Hansens Rede unwiderruflich verloren gegangen . . . ein heißes Thema wird das aber wohl nicht werden.