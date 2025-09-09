Harry stichelt bei Event gegen Bruder William

Giftpfeile in Serie

Harry selbst gießt immer wieder Öl ins Feuer: In seinen Memoiren „Spare“ warf er William vor, ihn im Streit sogar zu Boden gestoßen zu haben. In seiner Netflix-Doku und im Oprah-Interview ließ er kein gutes Haar an der Royal Family.

Beim Charity-Event gab Harry den entspannten Menschenfreund. Doch hinter der freundlichen Fassade blitzt weiter der bittere Bruderstreit hervor. Ein klärendes Gespräch zwischen den beiden? Weiter nicht in Sicht.