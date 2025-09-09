Vorteilswelt
Böser Seitenhieb

Harry stichelt bei Event gegen Bruder William

Royals
09.09.2025 11:00
(Bild: AP/Martin Meissner)

Dieser Prinz kann’s nicht lassen! Bei den WellChild Awards in London zeigte sich Prinz Harry (40) zwar gut gelaunt und locker – doch zwischen den Zeilen schoss er wieder einmal gegen seinen Bruder Prinz William (43).

Vor jubelnden Gästen plauderte Harry ausgelassen mit Preisträgern. Als er den 17-jährigen Declan Bitmead, Gewinner des „Inspirational Young Person Award“, nach seiner Familie fragte, kam das Thema auf Geschwister.

„Hast du einen Bruder?“ wollte Harry wissen. „Ja“, antwortete Declan. „Treibt er dich in den Wahnsinn?“ hakte Harry nach.

Harry plauderte mit dem 17-jährigen Declan Bitmead über das Verhältnis von Geschwistern ...
Harry plauderte mit dem 17-jährigen Declan Bitmead über das Verhältnis von Geschwistern zueinander.(Bild: AFP/AARON CHOWN)

Als der junge Mann erwiderte, dass er sich mit seinem Bruder bestens verstehe, grinste Harry süffisant: „Weißt du was – Geschwister eben!“ Und noch deutlicher wurde er, als er erfuhr, dass Declan und sein Bruder sogar dieselbe Schule besuchen: „Oh, das macht es manchmal noch schwieriger.“

Ein Satz, der im Saal für Schmunzeln sorgte – und in Großbritannien sofort als Seitenhieb gegen Prinz William gedeutet wurde.

Der alte Schul-Zoff
Denn seit Jahrzehnten schwelt ein Thema: Als Harry selbst auf das Elite-Internat Eton kam, hatte er gehofft, mit seinem großen Bruder Seite an Seite durch die Schulzeit zu gehen. Doch William soll ihn dort eiskalt ignoriert haben – eine Kränkung, die Harry bis heute nicht verwunden hat.

Die Prinzen Harry und William sind (noch) unversöhnlich
Prinz William
Charles' Treffen mit Harry „schreckliche Idee"
03.09.2025
„Harry vs. William“
Hintergründe des royalen Bruderzwistes enthüllt
30.07.2023

Brüder-Fehde ohne Ende
Dass zwischen den Brüdern Funkstille herrscht, ist kein Geheimnis. Seit dem „Megxit“ sprechen die beiden nur noch das Nötigste. Während es Spekulationen über ein Treffen zwischen Harry und Vater König Charles (76) gibt, gilt ein Versöhnungsgespräch mit William als nahezu ausgeschlossen. Die Gräben sind so tief, dass britische Medien unisono berichten: Unter einem König William hätte Harry kaum eine Chance auf eine Rückkehr ins königliche Team.

Giftpfeile in Serie
Harry selbst gießt immer wieder Öl ins Feuer: In seinen Memoiren „Spare“ warf er William vor, ihn im Streit sogar zu Boden gestoßen zu haben. In seiner Netflix-Doku und im Oprah-Interview ließ er kein gutes Haar an der Royal Family.

Beim Charity-Event gab Harry den entspannten Menschenfreund. Doch hinter der freundlichen Fassade blitzt weiter der bittere Bruderstreit hervor. Ein klärendes Gespräch zwischen den beiden? Weiter nicht in Sicht.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
