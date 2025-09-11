Schulassistenz gekürzt: „Wir sind sehr besorgt“

Für Marie (Name von der Redaktion geändert) hat gerade die zweite Klasse an einer Grazer Volksschule begonnen. „Dass sie die erste Klasse mit Erfolg abschließen konnte, hätten wir uns echt nicht gedacht“, erzählen ihre Eltern. Zu verdanken ist das vor allem der Schulassistenz, die sie Tag für Tag begleitete. Doch jetzt sitzt Marie mit einem Schlag allein am Tisch im Klassenzimmer – ihr wurden so wie vielen steirischen Kindern überraschend die Assistenzstunden gekürzt.