Schulassistenz gekürzt: „Wir sind sehr besorgt“

3 Tote und 70 Verletzte nach Tankwagen-Explosion
Fahrzeuge in Brand
Die Einsparungen der blau-schwarzen Landesregierung treffen den Sozialbereich hart. Jetzt wird auch bei der Schulassistenz gekürzt: Für viele steirische Kinder gibt es keine Einzelbetreuung mehr. Was das für Konsequenzen hat, berichten Eltern einer Grazer Schülerin.
Für Marie (Name von der Redaktion geändert) hat gerade die zweite Klasse an einer Grazer Volksschule begonnen. „Dass sie die erste Klasse mit Erfolg abschließen konnte, hätten wir uns echt nicht gedacht“, erzählen ihre Eltern. Zu verdanken ist das vor allem der Schulassistenz, die sie Tag für Tag begleitete. Doch jetzt sitzt Marie mit einem Schlag allein am Tisch im Klassenzimmer – ihr wurden so wie vielen steirischen Kindern überraschend die Assistenzstunden gekürzt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.