GAK hat finanziellen Spielraum für Wintertransfers

Gelder werden weniger

Künftig werden die UEFA-Solidaritätsbeiträge und die TV-Gelder zwar geringer ausfallen, was aber mit Weiterentwicklung im Ticketing, Sponsoring und der Mitgliederwerbung aufgefangen werden soll. Wirtschaftlich steht der GAK solide da, daher könnte man sich auch im Winter am Transfermarkt bewegen, so Kokail: „Wenn es nötig sein sollte, gibt es diesen Spielraum im Budget!“