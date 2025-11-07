Vorteilswelt
Geschäftsführer sagt:

GAK hat finanziellen Spielraum für Wintertransfers

Steiermark
07.11.2025 09:30

Der GAK bilanzierte bekanntlich im abgelaufenen Geschäftsjahr positiv. Geschäftsführer und Finanzchef Lukas Kokail sprach mit der „Krone“ über die Zahlen und betont auch, dass der Klub finanziellen Spielraum im Budget für Transfers im Winter hat. Drei Spieler fallen bei der Austria am Samstag jedenfalls aus.

Die Stimmung im Lager des GAK wird zusehends besser! Nach dem ersten Saisonsieg gegen Altach (3:1) hatte Finanzchef Lukas Kokail auch wirtschaftlich erfreuliche News parat: „Mit 11,8 Millionen Euro haben wir letztes Jahr einen Rekordumsatz seit Neubeginn und einen Jahresüberschuss von 38.000 Euro erwirtschaftet, damit liegen wir im Mittelfeld, was beeindruckend ist. Wir sind in der Bundesliga finanziell voll angekommen!“

Gelder werden weniger
Künftig werden die UEFA-Solidaritätsbeiträge und die TV-Gelder zwar geringer ausfallen, was aber mit Weiterentwicklung im Ticketing, Sponsoring und der Mitgliederwerbung aufgefangen werden soll. Wirtschaftlich steht der GAK solide da, daher könnte man sich auch im Winter am Transfermarkt bewegen, so Kokail: „Wenn es nötig sein sollte, gibt es diesen Spielraum im Budget!“

Geschäftsführer
Geschäftsführer(Bild: GEPA)

Sportlich soll die Trendwende am Samstag bei der Austria nach dem 3:1-Sieg gegen Altach weitergehen – auch wenn nach Yannick Oberleitner und Jacob Italiano nun Alex Hofleitner ebenso passen muss: Der Torschütze hat sich gegen Altach an den Leisten verletzt.

Porträt von Volker Silli
Volker Silli
Steiermark

